В Нижегородской области выявили 14 «черных» кредиторов

Волго-Вятское ГУ Банка России в январе-марте 2026 года выявило 68 нелегальных участников финансового рынка. По данным пресс-службы управления, из них большая часть (60 компаний) оказались «черными» кредиторами. В Нижегородской области обнаружено 14 таких компаний.

В ЦБ РФ напомнили, что нелегальные кредиторы не имеют законного права выдавать деньги гражданам. Займы у таких организаций могут обернуться завышенными процентами и потерей заложенного имущества. Нелегалы также могут использовать персональные данные заемщика после получения документов, оформить кредит от его имени или украсть деньги со счетов.

Работать «черные» кредиторы могут под вывеской ломбардов, но без соответствующего разрешения регулятора.

Также в Нижегородской области зафиксировали случаи незаконного привлечения инвестиций. Организации, не поднадзорные ЦБ РФ и не регулируемые законодательно, а также их посредники, не имеют права публично привлекать средства граждан в качестве инвестиций.