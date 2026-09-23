В Ярославской области изменили организацию выдачи льготных лекарств

В Ярославской области нашли путь решения проблем с выдачей льготных лекарств: теперь за этим следят главврачи, а не «ОблФарм». Об этом сообщила и. о. областного минздрава Мария Можейко на заседании профильного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

С августа льготные препараты выдают в 349 аптечных пунктах, открытых в фельдшерско-акушерских пунктах, и в 54 аптеках больничных учреждений.

«Все пункты и аптеки, которые выдают льготу, находятся теперь под контролем главного врача, не областной фармации, как это было раньше. Руководители структурных подразделений, куда входят аптеки и аптечные пункты, весь день в программе видят режимы лекарств: кто получил, кто не получил, кому позвонить и напомнить. С августа мы начали упорядочивать выдачу льготы, чтобы это не было только в первых числах месяца. Теперь мы уверены, что порядок будет наведен»,— сказала госпожа Можейко.

По ее словам, за три недели сентября снизилось количество жалоб от жителей на сложности с получением льготных лекарств. Мария Можейко напомнила, что 349 аптек в ФАПах открыли в рамках новой программы «Доступная аптека».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в конце 2025 года заместитель директора ярославского госучреждения «ОблФарм» был уволен после жалоб жителей, которые «были вынуждены стоять в огромной очереди, чтобы получить в аптеке льготные лекарства». Специалист отвечал за организацию работы аптечных пунктов.

ГАУ ЯО «ОблФарм» — это уполномоченная фармацевтическая организация, выполняющая социальные функции: прием, учет, хранение, отгрузка в аптеки лекарственных препаратов для бесплатного отпуска льготным категориям граждан.

Алла Чижова