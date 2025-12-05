Уволен замдиректора «ОблФарма» из-за очереди за лекарствами в Гаврилов-Яме

Губернатор Ярославской области сообщил об увольнении ответственного за обеспечение жителей льготными лекарствами заместителя директора по фармацевтической деятельности ГАУ ЯО «Областная фармация». Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на текущей неделе местные жители в социальных сетях опубликовали видео очереди, которая выстроилась за лекарствами в местной больнице. Люди сообщили, что ждать лекарств пришлось больше трех часов. В региональном минздраве проблемы объясняли нарушениями в работе аптечного пункта.

Свою проверку по данному факту начала прокуратура. Господин Евраев пообещал «детально разобраться в ситуации и уволить ответственных за случившееся».

«Приняты кадровые решения в отношении заместителя директора по фармацевтической деятельности ГАУ ЯО "ОблФарм". Специалист отвечал за организацию работы аптечных пунктов. Руководителю поручено организовать работу должным образом и не допускать повторения подобного»,— написал губернатор.