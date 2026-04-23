Преемника Немцова в Ярославской областной думе объявили в розыск

Бывший депутат Ярославской областной думы и экс-председатель Ярославского регионального отделения «Партии народной свободы» (ПАРНАС) Василий Цепенда объявлен в розыск, следует из базы МВД России.

Фото: Ярославская областная дума

Василий Цепенда разыскивается по статье УК, по какой именно — не уточняется.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году в отношении экс-депутата было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в участии в деятельности нежелательной организации. До возбуждения дела Василия Цепенду оштрафовали на 5 тыс. руб. за участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности.

Василий Цепенда был председателем регионального отделения ПАРНАС с 2012 по 2019 год (в настоящее время партия ликвидирована). От этой партии в Ярославскую областную думу в 2013 году был избран Борис Немцов, помощником которого был господин Цепенда. После убийства Немцова Василий Цепенда в 2015 году занял освободившееся место депутата. Депутатские полномочия Цепенды закончились в 2018 году. В 2021 году Василий Цепенда работал директором ярославской птицефабрики «Север». По данным источников «Ъ-Ярославль», бывший депутат находится за границей.

Алла Чижова