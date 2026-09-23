Туристическая отрасль принесла бюджету Ярославской области 825 млн рублей

Налоговые поступления в бюджет Ярославской области от деятельности в сфере туризма по итогам 2025 года составили 825 млн руб., увеличившись на 29% по сравнению с 2024 годом. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы сообщила министр культуры и туризма региона Светлана Костышина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

По ее словам, расходы и снятие наличных туристами в регионе за 2025 год составили 39,6 млрд руб. — на 30% больше, чем годом ранее. По данным Big Data МТС, в прошлом году Ярославскую область посетили 13,2 млн туристов и экскурсантов.

По данным Росстата, которые привела министр, туристический поток в Ярославскую область за январь—декабрь 2025 года вырос на 45,8% год к году. По динамике числа туристов, размещенных в гостиницах и других средствах размещения, регион вошел в тройку лидеров Центрального федерального округа, уступив Москве и Московской области.

Одним из факторов роста турпотока госпожа Костышина назвала развитие инфраструктуры размещения. Сейчас в регионе работают 278 средств размещения на 10 156 номеров общей вместимостью более 27 тыс. мест.

В 2025 году поддержку получили пять инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Общая сумма поддержки составила 229,8 млн руб., в том числе 22,6 млн руб. из федерального бюджета. К 1 июля 2026 года в эксплуатацию в рамках этих проектов введен 161 номер. Еще более 1 тыс. номеров планируется создать в регионе в рамках 16 инвестиционных проектов, одобренных Минэкономразвития РФ.

Развивается и транспортная инфраструктура. В частности, расширяется сеть причалов и запускаются новые водные маршруты. По итогам летнего сезона 2025 года в регионе было зарегистрировано 3,2 тыс. судозаходов и 515 тыс. туристов. Итоги текущего летнего сезона власти планируют подвести в начале октября.

Помимо основных туристических центров — Ярославля, Ростова Великого, Переславля-Залесского и Углича — власти намерены активнее включать в туристические маршруты Рыбинск, Тутаев, Мышкин и другие города и территории области.

В августе «Ъ-Ярославль» писал, что с 2027 года в регионе планируется ввести туристический налог. По словам губернатора Михаила Евраева, он должен принести муниципалитетам более 300 млн руб. в следующем году.

Виктория Самко