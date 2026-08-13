В Ярославской области введут туристический налог

В Ярославской области с 1 января 2027 года будет введен туристический налог. Об этом рассказал на встрече с журналистами 13 августа губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристы в Ярославском музее-заповеднике

Фото: Зоя Голицына Туристы в Ярославском музее-заповеднике

Фото: Зоя Голицына

«Люди, которые к нам приезжают, люди не бедные. Мы приняли решение, что будем вводить туристический налог по всей области. Это даст нашим муниципальным бюджетам в совокупности более 300 млн рублей в следующем году. Эти деньги пойдут на дороги, на развитие инфраструктуры, на социальную поддержку. Есть кому платить, потому что к нам едут»,— сказал Михаил Евраев.

Михаил Евраев не назвал предполагаемую сумму налога, отметив, что минимальный уровень составляет 100 руб. в сутки. По словам губернатора, Ярославскую область в 2025 году посетили 13,2 млн туристов (включая экскурсантов). Регион ставит задачу увеличить количество гостей до 25-30 млн человек.

Антон Голицын