В Новороссийске за 8 месяцев произошло более 1,5 тысячи аварий на сетях водоснабжения

В Новороссийске за январь—август 2026 года аварийные службы ликвидировали 1,59 тыс. повреждений на сетях водоснабжения. Это около 78% от числа аварий, устраненных за весь 2025 год,— тогда было зафиксировано 2,03 тыс. повреждений, сообщили «Ъ-Новороссийск» в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Годом ранее на сетях водоснабжения произошло и было ликвидировано 1,76 тыс. аварий. Общая протяженность сетей в городе составляет 813,53 км, их физический износ достигает 63%.

При этом фактические потери воды в системе снижаются. В 2024 году показатель составлял 63,37%, в 2025-м — 60,70%, за январь—август 2026 года — 59,33%.

В администрации города связывают снижение потерь с модернизацией инфраструктуры. В 2025 году в Новороссийске заменили 23,8 км сетей, еще 25,5 км планируется отремонтировать в 2026 году.

Кроме того, в текущем году власти города также направили более 170 млн руб. на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Управление имущественных и земельных отношений заключило 18 муниципальных контрактов на ремонт коммунальной инфраструктуры. Часть финансирования поступает из краевого бюджета в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Для дальнейшего обновления системы власти прорабатывают концессионное соглашение с одной из компаний группы «Росводоканал». Параметры соглашения планируется согласовать до марта 2027 года. Предварительный объем инвестиций оценивается более чем в 100 млрд руб. в ценах 2026 года.

Анна Гречко