Вода уходит в концессию

Администрация Новороссийска рассчитывает согласовать параметры концессионного соглашения с одной из компаний группы «Росводоканал» до марта 2027 года. Объем инвестиций в модернизацию систем водоснабжения и водоотведения может превысить 100 млрд руб, сообщил «Ъ-Новороссийск» замглавы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Планируемый срок действия соглашения составляет 49 лет. Предельный объем расходов концессионера будет закреплен непосредственно в документе в соответствии с законодательством о концессионных соглашениях. Ориентировочный объем вложений оценивается более чем в 100 млрд руб. в ценах 2026 года.

Средства предполагается направить на полную реконструкцию и замену сетей водоснабжения и водоотведения, а также поэтапную модернизацию ключевых объектов инфраструктуры. В концессии также планируется закрепить показатели качества, надежности и энергоэффективности систем — как на весь срок действия соглашения, так и в виде ежегодных целевых значений.

Финансировать инвестиционную программу предполагается в том числе за счет заемных средств ВЭБ.РФ. Тарифы продолжит утверждать администрация Новороссийска. При этом их рост для населения, согласно представленным условиям, не должен превышать установленные правительством РФ индексы изменения платы за коммунальные услуги.

Частную концессионную инициативу компания группы «Росводоканал» направила администрации Новороссийска в феврале 2026 года. В марте городские власти разрешили заключение соглашения на иных условиях и установили срок согласования параметров проекта — до марта 2027 года. Сейчас условия концессии совместно прорабатывают администрация Новороссийска, МУП «Водоканал», профильные подразделения Краснодарского края и ГК «Росводоканал».

Ранее сообщалось, что потери воды в сетях Новороссийска за два года снизились почти на 14 процентных пунктов — с 70% до 56%. К концу 2026 года власти рассчитывают сократить показатель до 53%. Снижения удалось добиться на фоне масштабной реконструкции коммунальной инфраструктуры. За два года в городе отремонтировали около 42 км водопроводных сетей. Количество аварийных бригад увеличили в семь раз — с одной в конце 2024 года.

Нурий Бзасежев