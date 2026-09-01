Новороссийск направил более 170 млн рублей на ремонт коммунальных сетей

Более 170 млн рублей направил бюджет Новороссийска в 2026 году на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В этом году Управление имущественных и земельных отношений заключило 18 муниципальных контрактов на ремонт коммунальной инфраструктуры. При этом финансирование идет не только из местного бюджета: часть средств выделена Краснодарским краем в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Крупнейший из контрактов — на ремонт канализации в селе Мысхако по ул. Ленина от дома №134 до ул. Школьной. Его стоимость составляет 32 млн рублей. Из них 160 тыс. рублей выделены из местного бюджета, остальные средства поступили из краевого бюджета в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Завершить работы планируется до 30 ноября.

Еще один объект — капитальный ремонт канализации на ул. Энгельса от ул. Исаева до дома №82 — оценивается в 8,3 млн рублей. На ремонт водовода от насосной станции второго подъема по ул. Грибоедова №3 до ул. Северной в станице Раевской предусмотрено 8,5 млн рублей.

Большая часть остальных контрактов связана с ремонтом уличных водопроводов. В частности, работы на ул. Наконечной стоят 11,9 млн рублей, на ул. Виноградной — 10,1 млн рублей, на ул. Поэта Когана — 9,5 млн рублей, на ул. Старочеркесской — 9,1 млн рублей.

Сроки завершения работ по большинству объектов приходятся на сентябрь—ноябрь 2026 года. Самый дешевый контракт — на ремонт водопровода по ул. 1-й Поселковой — составляет 716,9 тыс. рублей.

Отдельно в ответе администрации указан объект на ул. Энгельса, который удалось включить в программу за счет экономии после проведения торгов.

Бюджетные вложения в коммунальную инфраструктуру происходят на фоне подготовки Новороссийска к возможной концессии МУП «Водоканал». Вопрос о целесообразности финансирования ремонта из местного бюджета в этой ситуации связан с тем, кому в дальнейшем будут принадлежать обновленные сети и на каких условиях они будут переданы концессионеру.

С 2023 года в Краснодарском крае уже заключены три соглашения о передаче коммунальных предприятий в концессию «Росводоканалу». Общая стоимость соглашений превышает 140 млрд рублей. Они предусматривают модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в Краснодаре, Армавире и Тихорецке.

Новороссийск может стать четвертым городом края, где коммунальную инфраструктуру передадут в концессию.

Анна Гречко