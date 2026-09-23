Часть пригородных поездов Московского направления могут перенаправить на Витебский вокзал

В рамках компенсационных мероприятий по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва (ВСМ) на Витебском вокзале Санкт-Петербурга планируется электрифицировать два перронных пути. Об этом сообщили в РЖД, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран РЖД планируют электрифицировать два перронных пути Витебского вокзала

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ РЖД планируют электрифицировать два перронных пути Витебского вокзала

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

«С целью осуществления возможности перенаправления части пригородных поездов Московского направления на Витебский вокзал планируется произвести электрификацию двух перронных путей и выполнить ряд дополнительных мероприятий на станции Санкт–Петербург–Витебский, которые предусмотрены при реализации титула "Компенсационные мероприятия для обеспечения движения пригородных и пассажирских поездов в период строительства участка Санкт–Петербург — Обухово для ВСМ. Станция Санкт–Петербург–Витебский"»,— говорится в ответе РЖД на запрос аналитика развития городской среды Романа Порошина.

При этом сокращать количество пригородных поездов Витебского направления не планируется. Разработку проектной и рабочей документации предполагается начать после согласования проектных решений с КГИОП.

По предположениям специалистов, электрификация может затронуть пути №5 и №6. Боковой путь регулярно используется для киносъемок, поэтому его планируют сохранить в нынешнем виде, чтобы не нарушать аутентичность локации.

С 25 августа Московский вокзал полностью прекратил прием и отправление пригородных поездов. В рамках двух этапов с него вывели 56 пар электричек Московского и Волховстроевского направлений. Основной объем пассажиропотока принял вокзал Рыбацкое, где обслуживаются 46 пар поездов двух направлений. Часть электричек перенаправили на Ладожский вокзал.

Изменения связаны с переустройством Петербургского железнодорожного узла для строительства ВСМ. Терминал высокоскоростных поездов планируется разместить в районе Московского вокзала, в связи с чем из эксплуатации выведут первые пять перронных путей. Рыбацкое и Ладожский вокзал при этом рассматриваются как временные конечные станции для пригородных поездов.

Подробнее в материале «Ъ Северо-Запад» — «Последняя электричка сбежала с Московского».

Матвей Николаев