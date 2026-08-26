Последняя электричка сбежала с Московского

С 25 августа Московский вокзал Санкт-Петербурга полностью прекратил принимать и отправлять пригородные поезда. За два летних этапа с него вывели 56 пар электричек Московского и Волховстроевского направлений. Основную часть пассажиропотока приняло Рыбацкое. Уже утром первого дня новой схемы количество пассажиров железнодорожной станции выросло на 45%. Власти заявляют, что городской транспорт справился с дополнительной нагрузкой, однако пассажиры из Ленобласти сообщают об увеличении времени в пути и необходимости дополнительных пересадок. После завершения строительства нового пригородного терминала электрички планируется перевести на Волковскую, а возвращение основного пригородного движения на Московский вокзал действующей транспортной схемой не предусмотрено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После перевода Московского направления нагрузка увеличилась еще раз. По данным комитета по транспорту Петербурга, утром 25 августа пассажиропоток железнодорожной станции Рыбацкое вырос на 45%, до 6,5 тыс. человек

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ После перевода Московского направления нагрузка увеличилась еще раз. По данным комитета по транспорту Петербурга, утром 25 августа пассажиропоток железнодорожной станции Рыбацкое вырос на 45%, до 6,5 тыс. человек

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Последними Московский вокзал покинули 32 пары электричек Московского направления. С 25 августа 22 пары начали прибывать и отправляться со станции Рыбацкое, еще десять — с Ладожского вокзала. Ранее эти поезда связывали центр Петербурга в том числе с Колпино, Тосно, Любанью, Чудово, Малой Вишерой и Великим Новгородом. Еще 24 пары Волховстроевского направления, следующие в сторону Мги, Киришей, Волхова, Тихвина, Будогощи, Невдубстроя и других населенных пунктов, были переведены с Московского вокзала в Рыбацкое с 1 июля. В Октябрьской железной дороге (ОЖД) заявляли, что сокращать количество пригородных поездов из-за изменения их конечных станций не планируется.

Основной дополнительный поток сосредоточился в Рыбацком, где теперь обслуживаются 46 пар поездов двух направлений. Первые последствия перевода стали заметны еще в июле. По данным Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК), за первые три недели после переноса поездов Волховстроевского направления станцией воспользовались 265 тыс. человек — более чем вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года (123 тыс.).

После перевода Московского направления нагрузка еще увеличилась. По данным комитета по транспорту Петербурга, утром 25 августа пассажиропоток железнодорожной станции Рыбацкое вырос на 45%, до 6,5 тыс. человек. Ладожский вокзал принял 2,9 тыс. пассажиров, что на 26% больше обычного показателя. Поток на вход в станцию метро «Рыбацкое» увеличился на 4,6%, почти до 17 тыс. человек, на «Ладожской» — на 1%, до 21,3 тыс. В комтрансе настаивают, что метрополитен прошел утренний час пик без задержек.

К изменению пассажиропотоков город готовился заранее. По рабочим дням интенсивность движения на Невско-Василеостровской линии метро увеличили с 23 до 27 пар поездов в час, сократив интервалы в часы пик до 2–2,5 минуты. В Рыбацком построили временную платформу, установили две дополнительные турникетные линейки на 13 проходов, расконсервировали четвертый вход в подуличный переход и увеличили количество турникетов в вестибюле метро до десяти. На Ладожском вокзале также появилась временная платформа и дополнительная турникетная линия.

Дополнительная нагрузка должна лечь и на наземный транспорт. Автобус №117 продлили до Рыбацкого для пассажиров платформ Навалочная, Фарфоровская и Сортировочная имени В. Н. Морозова, где электрички Московского направления с 25 августа больше не останавливаются. Выпуск автобусов на маршруты №324, 326 и 330, соединяющие Колпино со станциями метро «Шушары», «Дунайская» и «Купчино», увеличили на семь машин. У станций метро «Рыбацкое» и «Ладожская» власти также предлагают использовать перехватывающие парковки.

Для пассажиров, которые прежде доезжали непосредственно до площади Восстания, новая схема означает дополнительную пересадку на метро или наземный транспорт. От временной платформы в Рыбацком до входа в метро необходимо пройти около полукилометра. В соцсетях жители удаленных частей города и жители Ленобласти начали жаловаться на увеличившееся время в пути до работы. Так, например, пользователи из Тосно отмечали, что дорога теперь занимает на полчаса больше времени. Пассажиры с багажом и пожилые дачники также жаловались на более длинный путь до метро. Вместе с тем для тех, чьи маршруты проходят через юго-восточные районы Петербурга, новая конечная оказалась удобнее и некоторые пассажиры могут не ехать до центра и обратно.

Московский вокзал до изменения схемы был одновременно крупным узлом пригородного и дальнего сообщения. За январь — апрель 2026 года он обслужил 3,7 млн человек. Отдельную статистику по пассажирам электричек ОЖД не публиковала. Всего через пять железнодорожных вокзалов Петербурга за этот период прошли 11,3 млн пассажиров, из которых 8,1 млн пользовались пригородным сообщением.

Планы вывести электрички из центра вызвали протесты еще весной. Петиция с требованием сохранить пригородное сообщение на Московском вокзале собрала около 8,9 тыс. подписей. Ее авторы указывали на увеличение времени поездки и числа пересадок, а также на риск дополнительной нагрузки на метро и городской транспорт.

Добиться пересмотра решения пытались и депутаты Законодательного собрания Петербурга. Фракция «Яблоко» обратилась к курирующему транспорт вице-губернатору Кириллу Полякову с предложением сохранить электрички на Московском вокзале. Депутаты указывали, что вокзал расположен в центре города и имеет пересадки сразу на несколько линий общественного транспорта, тогда как перенос пригородного сообщения ухудшает доступность центра для жителей Петербурга и Ленобласти.

В ответе Смольного, который опубликовала депутат Заксобрания Ольга Штанникова, вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил, что действующая концепция развития железнодорожной инфраструктуры предполагает, напротив, дальнейшее увеличение количества пригородных поездов Московского и Волховстроевского направлений. По его словам, при сохранении их на Московском вокзале его пропускная способность в перспективе будет исчерпана, а пассажирская нагрузка на транспортный узел площади Восстания продолжит расти. По этой причине постоянной альтернативой Московскому вокзалу выбрана Волковская. В Смольном указывают, что расположенная рядом одноименная станция метро сейчас имеет сравнительно невысокую загрузку и сможет принять дополнительный пассажиропоток.

При этом, по информации ОЖД, отдельные пригородные поезда и после реконструкции теоретически смогут прибывать на Московский вокзал — но только при наличии свободных окон в графике поездов дальнего следования.

Первоначально электрички Московского направления собирались перевести на новые конечные 18 августа. За несколько дней до этой даты губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о переносе изменений на неделю — до 25 августа. Решение, по его словам, было принято после многочисленных обращений петербуржцев, заканчивающих дачный сезон. Чиновники объясняли, что дополнительная неделя позволит сохранить прежнюю схему на пике дачных перевозок и даст пассажирам больше времени на адаптацию.

Рыбацкое и Ладожский вокзал при этом являются только временными конечными. К концу 2027 года пригородные поезда Московского и Волховстроевского направлений предполагается перевести на строящуюся Волковскую. Сейчас там сооружают фундамент пассажирского терминала и подземный пешеходный тоннель. На объекте работают около 200 человек и 50 единиц техники. Площадь будущего терминала составит около 4,5 тыс. кв. м. Он получит три пассажирские платформы длиной по 258 м, подземный распределительный вестибюль, эскалаторы, лифты и около 300 м траволаторов. По данным ОЖД, ввод комплекса позволит объединить пригородные железнодорожные маршруты с метро и наземным городским транспортом. Актуальную стоимость строительства терминала компания публично не называла.

Перенос электричек необходим для переустройства Петербургского железнодорожного узла в рамках строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Терминал высокоскоростных поездов разместят в районе Московского вокзала. Для работ выводятся из эксплуатации первые пять перронных путей станции Санкт-Петербург-Главный. В РЖД ранее объясняли, что после размещения инфраструктуры ВСМ у Московского вокзала не останется необходимого территориального резерва для развития пригородного движения. ВСМ Москва — Санкт-Петербург станет первой высокоскоростной железнодорожной магистралью в России. Ее протяженность составит 679 км, трасса пройдет через Москву, Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Поезда должны развивать скорость до 400 км/ч, расчетное время поездки между двумя столицами составит 2 часа 15 минут.

Ввести линию в эксплуатацию планируется во втором квартале 2028 года. В «дорожной карте» концессионера ООО «ВСМ Две столицы» ранее также была обозначена дата 1 апреля 2028 года. В 2026 году строительство перешло к развертыванию работ непосредственно на трассе. На подходе к городу 25 августа РЖД и группа «Нацпроектстрой» сообщили о завершении строительства испытательного полигона Саблино — Тосно в Ленинградской области. На нем под нагрузкой поездов «Сапсан» будут испытывать элементы будущей инфраструктуры ВСМ.

Ход реализации проекта находится на федеральном контроле. 15 июня президент России Владимир Путин на встрече с министром транспорта Андреем Никитиным предложил начать его доклад именно с ВСМ. 2 августа в обращении ко Дню железнодорожника господин Путин заявил, что строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали «идет полным ходом».

Полина Пучкова