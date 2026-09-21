Мариинский готовится к смене караула

В Санкт-Петербурге практически завершили подсчет голосов по выборам депутатов Законодательного собрания восьмого созыва. «Единой России» удалось превзойти результат пятилетней давности: партию поддержало свыше половины проголосовавших. Предварительные итоги выборов в Петербурге также показали новый взгляд на вечный спор между КПРФ и ЛДПР на право называться «второй партией». Кроме того, новый созыв ЗакСа, судя по всему, будут представлять пять партий, а не шесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным, имеющимся в ГАС «Выборы» на утро 21 сентября, «Единая Россия» может претендовать на 14 мандатов. «Новые люди» и ЛДПР — по три, а КПРФ — на два. «Зеленым» может достаться один мандат

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ По данным, имеющимся в ГАС «Выборы» на утро 21 сентября, «Единая Россия» может претендовать на 14 мандатов. «Новые люди» и ЛДПР — по три, а КПРФ — на два. «Зеленым» может достаться один мандат

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По последним представленным данным, «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание по единому округу набрала 55,45% голосов. За пять лет партия улучшила свой результат в полтора раза. В 2021 году единороссы получили 33,29% голосов. Пока на втором месте держатся «Новые люди» с 11,82%. КПРФ насчитали 11,28% бюллетеней. ЛДПР — на четвертом месте с 10,19% голосов. Экологическая партия «Зеленые» ворвалась на политическую сцену города с 6,17%. «Справедливая Россия» пока не проходит минимальный порог в 5% и рискует не попасть в новый созыв Заксобрания. Предварительные данные сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин по результатам обработки 89% протоколов с УИК.

По данным, имеющимся в ГАС «Выборы» на утро 21 сентября, «Единая Россия» может претендовать на 14 мандатов. «Новые люди» и ЛДПР — по три, а КПРФ — на два. «Зеленым» может достаться один мандат. Еще два вакантных мандата могут распределить между партиями в рамках вторичного распределения.

Так, по спискам от «Зеленых» в ЗакС пройдет, вероятно, депутат Марина Шишкина, возглавляющая сегодня фракцию «Справедливая Россия». У КПРФ в лидерах общегородской части бывший командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Павел Дашков и депутат Александр Рассудов (лидер фракции КПРФ Ирина Иванова, возглавляющая список, побеждает на выборах в Государственную думу). От ЛДПР — первый заместитель координатора городского отделения партии и экс-чиновник из смольнинского комитета по молодежной политике Иван Есипов, вице-спикер Заксобрания Павел Иткин, а также депутат Максим Яковлев. Партсписок «Новых людей» возглавляют действующие депутаты Дмитрий Панов и Ольга Герасина, а также заместитель генерального директора ООО «НГ-Энерго» Артем Николаев.

Распределение мандатов среди кандидатов от «Единой России» дальше общегородской части списка, в которой идут спикер Заксобрания Александр Бельский и лидер фракции ЕР Павел Крупник, не самое очевидное. Депутатские кресла среди региональных групп распределяются с учетом количества голосов в конкретных территориях. Однако вероятные фавориты прослеживаются. Например, вице-губернатор Владимир Омельницкий, возглавляющий региональную группу от Петроградского района.

Пять лет назад ЕР по спискам досталось 11 мест в парламенте. КПРФ тогда досталось пять мандатов, а ЛДПР и «Справедливой России» — по три мандата. Еще по два места в ЗакСе получили списочники от «Яблока» и «Новых людей».

По одномандатным округам расклад сил в городе практически не изменился. В 21 из 25 округов победу одержали представители «Единой России». Пять лет назад единороссы заполучили 18 округов, если не считать дочь бывшего спикера Заксобрания, самовыдвиженку Марину Макарову. КПРФ потеряли два округа: 5-й, который представляет Ирина Иванова, готовящаяся со дня на день перейти в Государственную думу, и 14-й, в котором депутатствует Алексей Зинчук, разорвавший отношения с партией. В этих округах, по предварительным данным, лидируют единороссы: замглавы Выборгского района Наталия Никишина, а также опытный депутат Вера Сергеева, которая проходила в парламент по спискам.

Оставшиеся четыре округа остались за действующими депутатами: 24-й — лидер фракции «Новые люди» Дмитрий Панов, 6-й и 16-й депутаты от «Зеленых» Михаил Амосов и Андрей Алескеров, а 21-й — Андрей Малков из ЛДПР. Пять лет назад они попали в Мариинский дворец таким же образом.

Новичков-одномандатников в парламенте, по предварительным данным, будет три. Кроме упомянутой госпожи Никишиной, лидируют два муниципала. Это глава МО «Георгиевский» Виталий Жолдасов и его коллега из МО №65 Александр Белов.

Глобальных изменений в городе от перемен в депутатском корпусе не будет, считает политолог Александр Конфисахор. В том числе не сильно отразится на работе Заксобрания и возможное отсутствие среди парламентариев представителей «Справедливой России».

«Это результат их ["Справедливой России"] работы вне всякого сомнения, насколько их поддерживают люди. Это совершенно очевидно. Я бы, с другой стороны, данный вопрос рассмотрел. Это связано с ролью Законодательного собрания в политической, социальной, экономической жизни города. Здесь, боюсь, от персонального состава мало что зависит, потому что, к сожалению, очень многие полномочия ЗакС отдал, растерял. Они находятся в руках органов исполнительной власти. Поэтому я не думаю, что что-то принципиально изменится, потому что ключевые решения принимают не в Законодательном собрании, а в других организациях»,— уверен господин Конфисахор.

Константин Леньков