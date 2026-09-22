В Сочи туристов попросили покинуть пляжи и кемпинги у рек из-за непогоды

В Сочи туристам рекомендуют 23 и 24 сентября покинуть пляжи, а также стихийные кемпинги у рек и водоемов из-за ожидаемого ухудшения погоды. В городе и на федеральной территории «Сириус» прогнозируются сильные и местами очень сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 15–20 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

На реках ожидаются резкие подъемы уровня воды. В горной зоне повышается риск схода селевых потоков.

В связи с прогнозом все городские службы Сочи перевели в режим повышенной готовности. Усилен мониторинг рек, горных территорий и пляжей, подготовлены дополнительные аварийные бригады и специальная техника.

Туристам рекомендуют учитывать прогноз погоды при планировании прогулок и поездок в ближайшие два дня. При ухудшении обстановки не следует находиться вблизи русел рек и отказаться от посещения горных маршрутов.

Мария Удовик