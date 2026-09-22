В Ярославской области с 1 октября подорожает вывоз мусора

В Ярославской области с 1 октября 2026 года тариф на вывоз мусора региональным оператором «Хартия». Подписан соответствующий приказ министерства тарифного регулирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Тариф вырастет с 723,48 до 824,86 руб. за куб. м. При тарифе в 723 руб. житель многоквартирного дома платил за вывоз мусора 132,40 руб. в месяц. По новому тарифу, по подсчетам «Ъ-Ярославль», плата составит около 150 руб.

Прошлое повышение тарифа было в июле 2025 года. Новый тариф установлен до конца 2026 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что единственным региональным оператором по обращению с ТКО в Ярославской области с сентября 2018 года является «Хартия». Соглашение с компанией завершится в 2026 году. Власти анонсировали мусорную реформу с 1 января 2027 года.

Алла Чижова