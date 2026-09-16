Мусору крупно не везет

В Ярославле обострилась проблема с вывозом крупногабаритных отходов (КГО). Тему подняли депутаты муниципалитета на очередном заседании. Часть из них винит в происходящем регионального оператора, другие — жителей, которые выбрасывают бытовой и строительный мусор на площадки для КГО. Пока власти обходятся локальными мерами, а кардинальных изменений ждут с 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы во «ВКонтакте» Евгении Овод Фото: со страницы во «ВКонтакте» Евгении Овод

В Ярославле региональный оператор «Хартия» «хронически» не вывозит крупногабаритные отходы с контейнерных площадок, заявила депутат Евгения Овод на заседании муниципалитета 16 сентября.

«Вопрос не решается уже больше трех месяцев. У нас город погрязает в мусоре, именно в крупногабаритном, который стабильно не вывозят. Эта проблема во всех районах. Люди регулярно платят за вывоз мусора, за КГО в том числе. Плату никто не пересчитывает»,— сказала Евгения Овод.

Она призвала мэрию и муниципалитет обратиться на уровень области с требованием привлечь «Хартию» к ответственности. Зампред муниципалитета Олег Ненилин считает, что в сложившейся ситуации виноват не только региональный оператор.

«Свалки на контейнерных площадках не "Хартия" создает. Если понаблюдать, как себя ведут жители, картинка печальная: колоссальное количество нарушений ежедневно на каждой контейнерной площадке. Человек вместо того, чтоб положить пакет в контейнер, бросает его на площадку для КГО»,— парировал господин Ненилин.

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Фото: со страницы во «ВКонтакте» Олега Ненилина Кадр с камеры наблюдения

Фото: со страницы во «ВКонтакте» Олега Ненилина

Кроме того, он отметил, что в обязанности регоператора входит вывоз КГО определенных категорий, в числе которых старая мебель и бытовая техника. А жители складывают в отсеки и бункеры для КГО автомобильные шины, древесные и строительные отходы.

«Строительный мусор валят и разгружают целыми "Газелями". У "Хартии" нет обязанности вывозить такой мусор, поэтому не надо все валить на нее. Я не защищаю "Хартию", потому что действительно бывают сбои. Но нужно понимать, что есть и другая сторона медали — это нарушения со стороны жителей»,— сказал Олег Ненилин.

Он отметил, что вопрос нужно решать системно, а замена регионального оператора кардинально проблему содержания контейнерных площадок не решит.

Его поддержал председатель муниципалитета Сергей Калинин. «Вопрос комплексный. Нужно, чтобы это было не сиюминутное решение»,— сказал господин Калинин.

Работа уже ведется в двух направлениях, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов. Проблему с несанкционированными отходами, которые приносят жители на площадки, пока решают управляющие компании и территориальные администрации, получающие дополнительные средства на эти цели из городского бюджета.

Власти следят за вывозом КГО с площадок, в случае нарушений «Хартии» ставят сроки по устранению, в случае неустранения накладывают штраф. Господин Степанов констатировал, что в городе нет увеличения объема мусора, но есть сложности с регулярностью вывоза мусора. По его словам, с некоторых площадок мусор нужно вывозить чаще, этот вопрос сейчас власти решают.

Николай Степанов надеется, что с 2027 года ситуация изменится. Соглашение с действующим оператором завершится в этом году. Для выбора нового правительство области проведет конкурс.

«Мы будем выстраивать эту работу уже по новой схеме, в том числе увеличивая кратность вывоза несанкционированных отходов с контейнерных площадок»,— сказал господин Степанов.

Вопрос о ситуации с мусором депутаты намерены повторно обсудить на следующем заседании муниципалитета. 9 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев анонсировал мусорную реформу с 1 января 2027 года.

«Ситуация, которая сложилась в регионе, не устраивает никого: ни жителей, ни администрации муниципальных округов, ни правительство Ярославской области. Предпринятые локальные меры никакого эффекта не дали. Мы сейчас принимаем решения о системных изменениях в этой части»,— говорил губернатор в ходе прямой линии.

Единственным региональным оператором по обращению с ТКО в Ярославской области с сентября 2018 года является «Хартия». Соглашение с компанией завершится в 2026 году. «Хартия» планировала принять участие в конкурсе на нового регоператора.

Алла Чижова