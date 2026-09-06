Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста

Роспотребнадзор вынес предостережение Say Agency — организаторам концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, компания-организатор отказалась возвращать деньги за билеты. Это следует из информации из базы «Контур.Фокус», передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канье Уэст

Фото: Andrew Kelly / Reuters Канье Уэст

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Два покупателя билетов на концерт Канье Уэста обратились в межрегиональное управление Роспотребнадзора. Один из них заявил, что не смог вернуть билет после заявлений «Газпром арены» — площадки концерта. После старта продаж ее пресс-служба сообщила, что концерт состояться не может, «так как договор на аренду стадиона со стороны организаторов заключен не был». Say Agency отказалось возвращать покупателю деньги за билеты, поскольку они были куплены по акции.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили размещенную на сайте Say Agency информацию и выяснили, что она нарушает требования закона «О защите прав потребителей», передает ТАСС. В частности, речь идет о нарушении права покупателя на получение полной, своевременной и достоверной информации о продавце и товарах. Кроме того, ведомство обнаружило несколько противоречий в условиях публичной оферты, касающихся возрастных ограничений.

Say Agency анонсировало концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка сообщила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. 4 сентября «Газпром арена» снова заявила, что в календаре мероприятий «никаких концертов зарубежных исполнителей нет». Организаторы говорили, что уже заплатили аванс рэперу. РБК и «Фонтанка» писали, что выступление все же может состояться.

Подробности — в материале «Ъ» «Синдром отмены».