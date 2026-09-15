ТАСС: иск к организатору концерта Уэста связан с невозможностью вернуть билет

Центральный районный суд Воронежа зарегистрировал иск о защите прав потребителей к ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency), анонсировавшему концерты Канье-Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Третьим лицом в карточке дела указано ООО «Зенит-Арена».

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Фото: Kevork Djansezian / AP Канье Уэст

Фото: Kevork Djansezian / AP

Предварительное заседание назначено на 7 октября. Суть претензий в карточке дела не раскрывается. Пресс-служба суда заявила ТАСС, что истец пожаловался на невозможность вернуть купленные билеты на сумму 145 тыс. руб.

17 августа Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста на «Газпром-Арене». Уже через неделю площадка заявила об отсутствии договора на аренду, из-за чего мероприятие не состоится. При этом на сайте стадиона можно было купить билеты. Организатор утверждает, что выплатил артисту аванс, и его выступления в России не отменены. Команда музыканта, как пишут «Известия», рассматривает возможность переноса концерта в Москву.

Из-за ситуации с концертом в Telegram создан отдельный канал, участники которого пытаются добиться ясности с датами проведения мероприятия и возвратом денег за билеты, писал «Осторожно, новости». Роспотребнадзор вынес предостережение Say Agency из-за отказа возвращать средства. Ведомство также выяснило, что информация на сайте организатора нарушает требования закона «О защите прав потребителей» о правах покупателя на получение полной, своевременной и достоверной информации о продавце и товарах.