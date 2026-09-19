К организаторам концерта Канье Уэста подали новый иск

Жительница Санкт-Петербурга Алена Жгун подала в суд на компанию Say Agency, которая выступала организатором концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева в Telegram.

Иск был зарегистрирован в Выборгском районном суде, но к производству его пока не приняли. Вторым ответчиком по делу выступает ООО «Интикетс» — сервис для управления, контроля и организации продажи билетов. Деталями глава пресс-службы судов пообещала поделиться позднее.

В отношении Say Agency ранее подали уже как минимум два аналогичных иска. 15 сентября в суд обратился житель Воронежа Евгений Рассказов, а через три дня — москвич Алексей Зыков. Господин Зыков заявлял, что агентство не вернуло 46 тыс. руб. за приобретенные по акции билеты, а также 4,2 тыс. руб. — за сборы, связанные с их оформлением. В начале сентября Роспотребнадзор вынес Say Agency предостережение за отказ вернуть деньги.

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. В агентстве уверяли, что отменять концерты не будут. Тем не менее с сайта тура Канье Уэста петербургские концерты пропали.