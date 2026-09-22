Прокуратура выявила нарушения при производстве «Мультикана-8»

Прокуратура Москвы выявила нарушения при производстве вакцины для животных «Мультикан-8», после применения которой погибли животные. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на ведомство и другие СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Надзорное ведомство проводит проверку, в том числе производственных площадей, в отношении частной компании-изготовителя. В ней также участвуют специалисты Россельхознадзора. По данным СМИ, речь идет о «Ветбиохиме», выпускающем «Мультикан-8».

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения»,— сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю компании, виновных лиц планируют привлечь к административной ответственности. Кроме того, материалы проверки прокуратуры рассматривает орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее в отобранных образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8» нашли живой вирус болезни Ауески, известной как псевдобешенство. Россельхознадзор подтвердил причинно-следственную связь между массовой гибелью собак и применением вакцины. Первые такие сообщения стали поступать в середине августа от владельцев животных в Ярославской области, потом — в других регионах. 14 сентября Россельхознадзор подписал распоряжение об изъятии из оборота и уничтожении 20-й серии вакцины.