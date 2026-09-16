В образцах вакцины «Мультикан-8» нашли живой вирус болезни Ауески

В отобранных после гибели собак в Ярославской области образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8» нашли живой вирус болезни Ауески. Наличие живого вируса было установлено в рамках проверки Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

«Таким образом подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной "Мультикан-8" серии № 20, контаминированной чужеродным вирусом, летальным для данного вида животных»,— процитировало информагентство ведомство.

Болезнь Ауески (известная также как псевдобешенство) — это острое вирусное заболевание. Оно поражает домашних и диких животных, включая грызунов, пушных зверей, собак и кошек. Вирус атакует центральную нервную систему и органы дыхания. Характерный признак болезни у большинства животных — сильнейший зуд, приводящий к расчесам, а также неврологические нарушения.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что 14 сентября было подписано распоряжение ведомства об изъятии из оборота и уничтожении 20-й серии вакцины «Мультикан-8». Кроме того, к настоящему моменту заблокированы коды маркировки для обеспечения невозможности их дальнейшей реализации. Прокуратура продолжает проверку.

Сообщения о гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8» начали поступать в августе сначала от владельцев животных в Ярославской области, потом — в других регионах. Региональный «Центр ветеринарии» остановил использование препарата «Мультикан-8» 14 августа в Ярославской области, а Россельхознадзор решил провести совместную с прокуратурой проверку производителя. В августе производитель приостановил обращение «Мультикана-8» серий №20 и №21, а также «Мультикана-6» серий №11 и №12. Производитель «Ветбиохим» предложил владельцам погибших собак компенсировать расходы при условии отказа от дальнейших претензий к производителю.

Алла Чижова