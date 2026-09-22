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Ярославский избирком признал результаты выборов в ГД действительными

Избирательная комиссия Ярославской области признала выборы депутатов Госдумы девятого созыва по округам №193 и 194 состоявшимися, а их результаты — действительными. Об этом сообщили в избиркоме.

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Постановлениями комиссии избранными депутатами признаны Анатолий Лисицын по округу №193 и Артем Молчанов по округу №194. Оба набрали наибольшее число голосов избирателей.

«Подписаны первые экземпляры протоколов окружных избирательных комиссий и первые экземпляры сводных таблиц о результатах выборов, которые будут направлены в ЦИК России»,— сообщили в избиркоме.

Подробнее о результатах выборов в Ярославской области — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова

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