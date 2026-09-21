Элиты удержали контроль

Крайизбирком завершает подсчет голосов, оставленных жителями Краснодарского края за кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва. По результатам на утро 21 сентября уже отчетливо видна победа фаворитов выборной гонки: среди партий лидирует «Единая Россия», среди одномандатников — преимущественно действующие депутаты-единороссы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По состоянию на 15:12 понедельника, явка на выборах депутатов Госдумы на Кубани составила 69,47%, на участки пришли свыше 3 млн человек. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Голосование прошло спокойно, прозрачно, без серьезных нарушений и провокаций. На участках по всему краю присутствовали наблюдатели. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации избирательного процесса и обеспечивал безопасность. Жители Краснодарского края традиционно проявили высокую гражданскую активность. Голосовали целыми семьями, приятно было видеть на участках молодежь. Спасибо каждому за неравнодушие к судьбе края и страны»,— написал он в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что окончательные итоги голосования еще не подведены.

На сайте ЦИКа появились сведения об итогах подсчета по состоянию на утро-день понедельника (в зависимости от избирательного округа).

По одномандатным округам Кубани картина сложилась следующая.

В Центральном округе (часть Краснодара, часть Динского района, Тимашевск) победу одерживает депутат ЗСК, пришедший в краевой парламент из райсовета Динского района, Игорь Брагарник (ЕР). Его ближайший преследователь, также краевой депутат Иван Жилищиков (КПРФ), набирает пока почти втрое меньше.

В Северо-Западном округе (часть Краснодара, часть Динского района, Калининский, Красноармейский, Приморско-Ахтарский) уверенно выигрывает представитель краснодарской династии медийщиков и юристов Ламейкиных — Дмитрий Ламейкин (ЕР). Свою политическую карьеру он начал в 2010 году в гордуме Краснодара, потом были созыв в ЗСК и два созыва в Думу, в нижнюю палату федерального парламента он проходит уже третий созыв подряд. От него существенно отстают все остальные конкуренты, в числе которых — юрист Игорь Шибалкин (КПРФ) и краснодарский блогер, являющийся депутатом гордумы кубанской столицы, Сергей Климов («Новые люди»).

В Юго-Западном округе (часть Краснодара, Горячий Ключ, Северский район) с большим отрывом лидирует депутат ЗСК, директор по корпоративной работе и работе с общественными объединениями ООО «ГУК-Краснодар» (городская управляющая компания многоквартирными домами) и дочь руководителя этой же организации Галина Головченко. Показатели голосования практически не оставляют шансов догнать ее секретарю краевого крайкома КПРФ, лидеру кубанского списка коммунистов и депутату гордумы Краснодара Александру Сафронову.

В Западном округе (Анапа, Абинский, Крымский, Славянский, Темрюкский районы) безальтернативно с 15-кратным и более перевесом голосов по сравнению с конкурентами побеждает основатель Абинского электрометаллургического завода и депутат Госдумы трех прошедших созывов Иван Демченко (ЕР).

В Черноморском округе (часть Апшеронского района, Геленджик, Новороссийск, Туапсинский район, суда загранплавания) уверенно лидирует действующий депутат Госдумы, в прошлом вице-губернатор края и вице-спикер кубанского заксобрания Сергей Алтухов (ЕР). Ближайший преследователь — первый секретарь Новороссийского отделения КПРФ и новороссийский депутат Виталий Пронькин, он существенно отстает.

В Южном округе (часть Апшеронского района, Белореченский район, Сочи, Сириус) победа также с существенным перевесом над оппонентами достается Константину Затулину (ЕР). Ближайший конкурент — депутат сочинского горсобрания Владислав Жиронкин (КПРФ) — набирает почти вдвое меньше голосов.

Юго-Восточный округ (Армавир, Курганинский, Лабинский, Мостовской, Новокубанский, Отрадненский, Успенский районы). Также с существенным отрывом вперед выбился действующий депутат ЗСК Алексей Штаничев (ЕР).

Восточный округ (Белоглинский, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский, Кореновский, Новопокровский, Тбилисский, Тихорецкий, Усть-Лабинский районы, Кропоткин) безальтернативно забирает Алексей Езубов, ранее отработавший в Госдуме уже четыре предыдущих созыва (ЕР).

В Северном округе (Брюховецкий, Ейский, Каневской, Крыловский, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Староминский, Щербиновский районы) также с существенным перевесом выигрывает действующий парламентарий Дмитрий Лоцманов (ЕР).

Итоговых сводных данных об итогах голосования по партийным спискам еще нет. Но с разбивкой по округам на середину понедельника картина выглядят следующим образом (без учета аутсайдеров).

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Для сравнения, по РФ на 14:29 понедельника 21 сентября Центризбирком дает такие данные: ЕР — 57,89% , ЛДПР — 8,99%, СР — 5,06%, КПРФ — 13,71%, «Новые люди» — 7,94%. Не преодолевают пятипроцентный барьер остальные участники выборов — Партия прямой демократии, «Зеленые», «Родина», Партия пенсионеров, Коммунисты России.

Голосование шло на Кубани практически семь дней (с учетом досрочного, которое проводилось с 14 сентября) более чем на 1,3 тыс. избирательных участков преимущественно в крупных городах края (всего 13 муниципалитетов). Всего досрочно на Кубани изъявили свою волю порядка 590 тыс. человек (около 22% избирателей на соответствующих территориях). Однако краевое отделение КПРФ поставило эту цифру под сомнение, заявив о том, что оперативные данные (суточные) о явке избирателей по досрочному голосованию участковыми комиссиями не передавались.

18 сентября (первый день основной трехдневки) начали работать 2 844 участковых избирательных комиссии. Также на Кубани дополнительно работали 29 временных избирательных участков, которые были развернуты в больницах, следственных изоляторах, воинских частях и на судах.

Голосование в ряде случаев проходило под дроновыми атаками. В частности, в Сочи вскоре после открытия работу избирательных участков приостановили после объявления угрозы атаки беспилотников.

Как сообщил глава курорта Андрей Прошунин, членов избирательных комиссий, наблюдателей и находившихся на участках избирателей на время переместили в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». Также, по данным оперштаба региона, в результате атаки пострадал спортзал в одной из школ Гулькевичского района, там были выбиты стекла. Но так как это произошло до открытия участка, повреждения избирательной документации и пострадавших не было. Тем не менее участок пришлось перенести в резервное помещение.

Председатель Крайизбиркома Алексей Черненко вечером в воскресенье заявил, что «информации о каких-либо нарушениях не поступало». Тем не менее КПРФ опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором в присутствии сотрудника полиции, предположительно, происходит вскрытие сейф-пакета с помещением в него бюллетеней. Запись якобы сделана в ночь на воскресенье 20 сентября на участке 2059 в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Однако ни Крайизбирком, ни правоохранительные органы никаких заявлений, сообщений и комментариев по этому поводу не сделали.

Михаил Волкодав