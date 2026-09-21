Ярославский боксер вышел в четвертьфинал чемпионата Европы

Ярославский боксер Вячеслав Рогозин вышел в четвертьфинал чемпионата Европы среди мужчин, который проходит в Софии. В 1/8 финала спортсмен победил представителя Испании Рафаэля Лосано-Серрано — призера чемпионата мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Бой состоялся 19 сентября. Рогозин выступает в весовой категории до 55 кг. Для ярославского спортсмена это был второй поединок на турнире.

Ранее, как сообщал «Ъ-Ярославль», Вячеслав Рогозин стал победителем Кубка России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, который проходил в Самаре.

Рогозин родился 8 января 2006 года в Ярославле, воспитанник СШОР №20. В 2024 году стал чемпионом мира среди юниоров, в 2025-м — чемпионом России среди взрослых и серебряным призером чемпионата мира. В марте 2026 года выиграл Кубок России.

Виктория Самко