Ярославский боксер Вячеслав Рогозин стал победителем Кубка России

Ярославский спортсмен Вячеслав Рогозин стал победителем Кубка России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, который проходил в Самаре. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Рогозин

Фото: Федерация бокса России

Фото: Федерация бокса России

Рогозин одержал победу в категории до 54 кг. В финале он встретился с представителем Ставропольского края Андреем Осипяном и завоевал золотую медаль.

«Поединок получился хорошим. Была прямо серьезная рубка. Очень зрелищная. В принципе, я повеселился, но есть над чем работать»,— цитирует Федерация бокса России Вячеслава Рогозина.

Вячеслав Рогозин — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №20. В 2024 году он стал победителем первенства мира по боксу среди юниоров 17-18 лет. В августе 2025 года — чемпионом России по боксу в категории до 54 кг. На чемпионате мира по боксу, который проходил в декабре 2025 года в ОАЭ, ярославец стал серебряным призером в весовой категории до 54 кг.

Алла Чижова