В Ярославской области явка на выборах депутатов ГД составила 39,98%

По состоянию на 18:00 20 сентября явка на выборах депутатов Госдумы (ГД) России в Ярославской области составила 39,98%. В облизбиркоме сообщили, что проголосовали 392 899 избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Избирательные участки закрыли в 20:00 20 сентября. В ходе прямого эфира в соцсетях областного правительства председатель избирательной комиссии Ярославской области Сергей Фефилин рассказал, что самым активным днем голосования стала пятница, 18 сентября: в этот день проголосовали 18% избирателей. Явка на дистанционном электронном голосовании превысила 90%, уточнил господин Фефилин.

«Все три дня прошли штатно в соответствии с процессом и требованиями законодательства. За этот период в избирательную комиссию поступило всего лишь три обращения, они касались агитации. Мы все данные материалы направили в правоохранительные органы для проверки указанных фактов»,— сообщил господин Фефилин.

По его словам, подсчет голосов планируется завершить не позднее чем через 8 часов после закрытия избирательных участков. Выборы в Ярославской области проходили по двум одномандатным избирательным округам — Ярославский округ № 193 и Ростовский округ № 194, а также по партийным спискам. «Ъ-Ярославль» сообщал, что участие в голосовании принял губернатор Ярославской области Михаил Евраев.