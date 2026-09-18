Ярославский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы

18 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев проголосовал на выборах депутатов Госдумы России. Об этом он сообщил в своем канале в «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

«Стараюсь всегда ходить на выборы, считаю это долгом человека и гражданина»,— написал Михаил Евраев.

По состоянию на 15:00 18 сентября явка в регионе составила 12%, проголосовали 121 тыс. избирателей. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. В регионе их 822. Выборы в Ярославской области идут по двум одномандатным избирательным округам — Ярославский округ № 193 и Ростовский округ № 194, а также по партийным спискам.

Алла Чижова