Квартальнов после поражения от «Барыса»: относиться так к играм не подобает

Главный тренер ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов одной из причин крупного поражения своей команды в матче против «Барыса» назвал психологический фактор. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

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«Много вещей не скажешь. Ноль голов. По нападению. Очень размыто, очень много вбрасываний проигранных, проигранной борьбы. В хоккее с нее все идет. Согласен, пропустили. Какой-то ненастрой. Относиться так к играм не подобает нам. Дело в психологии? Наверное, да. Неуверенность, особенно у нападающих, была. Полезное поражение? 0:5 — полезное? Не знаю. Нет, любое поражение полезно. Но дома... Интересно»,— сказал Квартальнов.

Наставник рассказал, что меньше всего у него претензий к звену Радулов – Иванов – Сурин. По мнению Дмитрия Квартальнова, это единственная тройка, которая продолжала бороться.

«Они пытались, старались. Ты можешь проигрывать, но ты всегда должен стараться находить. Эти ребята сегодня старались, хотя и гол там пропустили, но они старались, к ним меньше претензий»,— ответил главный тренер.

Для «Локомотива» это поражение стало первым в новом сезоне регулярного чемпионата после шести побед подряд. Ярославская команда теперь отправляется на выезд: 23 сентября состоится игра во Владивостоке против «Адмирала».

Сейчас «Локомотив» по-прежнему занимает первое место в конференции «Запад» и общей таблице регулярного чемпионата. На его счету 12 очков.

Алла Чижова