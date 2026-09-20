Ярославский «Локомотив» потерпел первое поражение в новом сезоне

ХК «Локомотив» всухую уступил «Барысу» из Астаны на домашней арене. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился с разгромным счетом 0:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Несмотря на активный старт «Локомотива», счет на «Арене-2000» открыли гости: на 16-й минуте отличился Джейк Масси, а на 19-й — Логан Дэй. Обе шайбы были забиты в равных составах. При этом ярославцы были впереди по броскам — 25:19, в створ — 13:10, но реализовать свои моменты хозяева не смогли.

В первой половине второго периода вновь инициатива была у «железнодорожников», но забила в итоге опять команда из Астаны: по шайбе в ворота Алексея Мельничука отправили Джастин Бейли и Ансар Шайхмедденов. После этого место в воротах «Локомотива» занял Даниил Исаев, Мельничук отправился на лавку.

В начале третьего периода счет стал 0:5: нападающий «Барыса» Семен Симонов отправил шайбу в дальнюю девятку, Исаев не успел среагировать. Было в заключительном отрезке у «Локомотива» и большинство, но он его не реализовал. Забить хозяевам не дал вратарь гостей Андрей Шутов.

Для «Локомотива» это поражение стало первым в новом сезоне регулярного чемпионата после шести побед подряд. Ярославская команда теперь отправляется на выезд: 23 сентября состоится игра во Владивостоке против «Адмирала».

Алла Чижова