Наставник «Локомотива» высказался о будущем Романцева

Нападающий Данил Романцев, вернувшийся спустя 10 лет в родную команду пока в рамках пробного контракта, может остаться в «Локомотиве». Об этом сказал наставник команды Дмитрий Квартальнов после матча с омским «Авангардом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Квартальнов

Фото: ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов

Фото: ХК «Локомотив»

«Даня Романцев — опытный, сильный парень. Он может играть и центрального, на вбрасываниях и в меньшинстве. Такие ребята нужны. У него есть хороший шанс с нами остаться»,— сказал Квартальнов.

Просмотровый контракт с форвардом действует до 11 октября. В матче против «Авангарда» Романцев выступил ассистентом победной шайбы. Автором же гола стал 20-летний нападающий «Локомотива» Артем Кузин. Для него эта шайба стала первой в КХЛ. Наставник ярославской команды доволен игрой молодых игроков.

«Они молодцы, стали напрягать соперника. У нас довольно-таки молодые пацаны играют. В команде-чемпионе непросто попасть в состав»,— прокомментировал Квартальнов.

Он дополнил, что такие матчи, как с «Авангардом», помогают «молодежи расти», а самой команде — становиться сильнее. По поводу самой игры Дмитрий Квартальнов отметил, что шансов забить было много, но не позволил вратарь омичей Никита Серебряков, а в концовке сильно помог свой голкипер — Даниил Исаев. Журналисты спросили про еще одного ключевого игрока — Артура Каюмова, находящегося с начала сезона в списке травмированных. Сроки его возвращения по-прежнему неизвестны.

«Он с нами, но пока не с нами»,— ответил наставник «Локомотива».

Победа ярославской команды в матче против «Авангарда» стала шестой подряд с начала сезона. Сейчас «Локомотив» занимает первое место в конференции «Запад» и общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 12 очками.

20 сентября в Ярославле пройдет матч между «Локомотивом» и «Барысом» из Астаны.

Алла Чижова