Первая шайба Кузина в КХЛ принесла «Локомотиву» победу над «Авангардом»

ХК «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Ярославле завершилась со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет в матче открыла 301-я шайба Александра Радулова — нападающий «Локомотива» отличился уже на 7-й минуте, реализовав большинство. Все началось с длинной передачи Рушана Рафикова из своей зоны, Радулов вышел почти один в ноль и не оставил шансов Никите Серебрякову. Любопытно, что именно на Радулове игрок «Авангарда» Джозеф Чеккони нарушил правила — омичи остались в меньшинстве.

Второе большинство ярославцы провели не так ярко: «железнодорожники» не нанесли ни одного броска, а вот Наиль Якупов из «Авангарда», наоборот, полез на ворота Даниила Исаева — и в итоге вместо шайбы в сетке оказался сам. В равных составах хозяева уверенно держали инициативу и забрали период себе.

Во втором периоде уже «Локомотив» остался в меньшинстве, но выстоял. А сразу после выхода из неравных составов пропустил: Джош Ливо выиграл борьбу на пятаке и отправил шайбу в сетку. Затем «Локомотив» устроил затяжную атаку, но решающим стал быстрый выход в контратаку: шайба после броска молодого нападающего Артема Кузина прошла под щитком вратаря «Авангарда» и влетел в ворота. Для форварда «Локомотива» этот гол стал первым в КХЛ — и счет на табло снова отразил преимущество хозяев.

В третьем периоде ярославцы суммарно шесть минут играли в большинстве, реализовать лишнего не смогли. В концовке матча, особенно после снятия вратаря, омичи начали прессинг в зоне соперника, а на последних секундах ярославцы еще остались вчетвером. Но «Локомотив» выстоял и победил.

«Локомотив» и «Авангард» стали принципиальными соперниками из-за череды драматичных и равных серий в плей-офф, где команды три года подряд доводили противостояние до решающего седьмого матча.

20 сентября в Ярославле пройдет матч между «Локомотивом» и «Барысом» из Астаны.