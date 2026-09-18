Энергию отягощает долг

Перешедшей под контроль государства ТГК-2 не удалось избавиться от обязательств перед партнером по Хуадянь-Тенинской ТЭЦ — китайской Huadian. Суд отказал управляющей акциями ТГК-2 структуре «Газпром энергохолдинга» в признании недействительной гарантии по договору займа с Huadian на сумму $100 млн. Истцу, вероятно, не удалось доказать, что гарантия была заключена в условиях «сговора» китайских партнеров с бывшим руководством ТГК-2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТГК-2 Фото: ТГК-2

Арбитражный суд Ярославской области 16 сентября отказал в иске «Центрэнергохолдингу» — структуре «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) — к China Huadian HongKong Company о признании недействительным договора гарантии от 12 июля 2017 года, заключенного с ТГК-2. Резолютивная часть решения от 16 сентября опубликована в картотеке дел, мотивировочной части пока нет. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия. На стороне истца выступало государство в лице Росимущества и прокуратура. В ТГК-2 и «Газпром энергохолдинге» не ответили на запрос “Ъ”.

ТГК-2 создана весной 2005 года во время реорганизации РАО «ЕЭС России». В компанию вошли энергетические активы в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях. Энергомощность электростанций — 2,45 ГВт. Компанию после реформы приобрела группа «Синтез» экс-сенатора Чувашии Леонида Лебедева. В июле 2023 года более 80% акций ТГК-2 по иску Генпрокуратуры были обращены в доход РФ. ГЭХ получил акции в управление.

Летом 2017 года ТГК-2 и структура китайской государственной корпорации Huadian запустили в Ярославской области Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ (483 МВт). Китайская компания, изначально владевшая 49% проекта, впоследствии приобрела у ТГК-2 долю в 2% и довела свой пакет до контрольного.

Как указывала ТГК-2 в уведомлении о намерении обратиться в суд, китайская сторона предоставила ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» кредитную линию в сумме до $350 млн под 6,24% годовых. По условиям гарантии ТГК-2 должна была погасить задолженность пропорционально принадлежащей ей доле в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ (49%). В июле 2024 года компания уведомила Huadian HongKong о дефолте из-за отсутствия средств для погашения задолженности. Китайская сторона в свою очередь потребовала исполнить обязательства по гарантии в размере $100,66 млн.

Однако ТГК-2 считает, что не получила равноценного встречного предоставления в виде имущества, а также обширных прав в части корпоративного и операционного управления ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». По ее мнению, гарантия была заключена в условиях «сговора» китайских партнеров с бывшим руководством ТГК-2 для причинения вреда ее интересам.

483 мегаватта составляет мощность Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, запущенной ТГК-2 и Huadian

Признание недействительным договора гарантии должно было стать одной из мер по финансовому оздоровлению ТГК-2 (см. “Ъ” от 19 июня 2025 года). В июне гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров рассказывал журналистам на ПМЭФ, что в плане финансового оздоровления как один из вариантов рассматривается вхождение компании в акционерный капитал ТГК-2. Замминистра энергетики Евгений Грабчак в июле отмечал, что регуляторы приступили к выполнению плана по финансовому оздоровлению ТГК-2.

По итогам 2025 года ТГК-2 получила 3,58 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 3,27 млрд руб. убытка годом ранее. Чистая прибыль по МСФО за первое полугодие 2026 года выросла на 10,9% год к году, до 3,2 млрд руб. Вероятность исполнения обязательств по гарантии в отчетности за первое полугодие 2026 года компания оценивает как низкую.

Старший юрист юридической группы «Пилот» Богдан Караченцев допускает, что отказ в иске будет мотивирован прежде всего отсутствием доказательств, подтверждающих довод ТГК-2 относительно факта сговора между бывшим менеджментом компании и китайской стороной.

Господин Караченцев предполагает, что денежные средства использовались в рамках развития инфраструктуры ТЭЦ и ее операционной деятельности. Финансирование этих направлений, по его словам, всегда обусловлено предпринимательским риском, и довод о том, что заключение обеспечительного соглашения должно было привести к «улучшению ее положения в проекте», звучит утопично.

Выданная ТГК-2 гарантия была направлена в первую очередь на исполнение Huadian China обязательства по перечислению денежных средств, а не на равноценные встречные предоставления в пользу ТГК-2, говорит юрист. При оспаривании обеспечительных соглашений по такому основанию, указывает он, должны быть доказательства, свидетельствующие о явном злоупотреблении в поведении одной из сторон и бесспорности пороков при заключении сделки.

Анна Тыбинь