Изъятый корпус фабрики Классена в Тутаеве выставили на продажу за 17,6 млн

Объект культурного наследия «Южный производственный корпус» второй половины XIX — начала XX века, ранее входивший в состав фабрики Классена в Тутаеве, выставили на торги за 17,6 млн руб. Соответствующая информация отражена на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Южный производственный корпус фабрики Классена

Фото: Правительство Ярославской области Южный производственный корпус фабрики Классена

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне 2026 года суд по иску областной службы охраны объектов культурного наследия изъял корпус у ООО «Тутаев Лен». Причина — невыполнение собственником мер по сохранению исторического здания.

Во исполнение решения суда объект, расположенный на улице Волжской набережной, 142, выставлен на продажу. В состав лота входят здание ткацкого корпуса и отделочного производства площадью 8,2 тыс. кв. м, а также земельный участок площадью 1,2 гектара. Согласно информации из извещения, стоимость восстановительных работ здания составляет 180 млн руб.

В правительстве области сообщили, что новому собственнику перечислят средства в размере стоимости ремонта, но не больше суммы, полученной в результате торгов, за вычетом затрат на оценку объекта, проведение аукциона и НДС. Кроме того, на реставрацию владелец сможет получить льготный кредит. Торги состоятся 19 ноября.

В настоящее время на рассмотрении суда остаются еще три иска областной службы об изъятии объектов фабрики Классена — «Контора. Заводоуправление», «Восточный производственный корпус» и «Северный производственный корпус» (помещения). Владелец зданий тот же — ООО «Тутаев Лен».

АО «Товарищество Романовской льняной мануфактуры» было основано в 1864 году Георгом и Егором Классенами. Вместе с фабрикой для рабочих построили жилые корпуса, школу, больницу. Мануфактура выпускала льняную пряжу, нитки, мешочный холст, парусину, брезенты. В 1918 году фабрику переименовали в «Тутаевскую льняную мануфактуру» (сокращенно «Тульма»). В 2001 году предприятие было реорганизовано в ООО «Льнокомбинат Тульма».

Алла Чижова