В Тутаеве у собственника изъяли корпус фабрики Классена

Арбитражный суд Ярославской области изъял у ООО «Тутаев Лен» объект культурного наследия «Южный производственный корпус» второй половины XIX — начала XX века. Опубликовано соответствующее решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание фабрики Классена

Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал Здание фабрики Классена

Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

Иск в суд подала областная служба охраны объектов культурного наследия в связи с тем, что собственник не приступил к проведению противоаварийных работ. Необходимость в ремонте была выявлена в апреле 2025 года, когда служба провела осмотр памятника, входящего в состав ансамбля льнопрядильной фабрики Классена, и зафиксировала его неудовлетворительное состояние.

«По результатам визуального осмотра стен предполагаются значительные деформации фундамента. Наблюдаются утраты штукатурного слоя, деструкция кирпичной кладки, следы намокания, следы биопоражений. Утрата и деформации элементов декора»,— указывалось в акте технического состояния.

При этом ответчик не выступал против удовлетворения иска. Историческое здание на Волжской набережной площадью 8,2 тыс. кв. м вместе с земельным участком изъяты у собственника. Впоследствии объект выставят на продажу.

В настоящее время на рассмотрении суда остаются еще три иска областной службы по изъятию объектов фабрики Классена — «Контора. Заводоуправление», «Восточный производственный корпус» и «Северный производственный корпус» (помещения). Владелец у зданий тот же — ООО «Тутаев Лен».

ООО «Тутаев Лен» зарегистрировано в Тутаеве по адресу нахождения изымаемых объектов (Волжская набережная, 142). Организация работает с 2003 года и занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

АО «Товарищество Романовской льняной мануфактуры» было основано в 1864 году Георгом и Егором Классенами. Вместе с фабрикой для рабочих построили жилые корпуса, школу, больницу. Мануфактура выпускала льняную пряжу, нитки, мешочный холст, парусину, брезенты. В 1918 году фабрику переименовали в «Тутаевскую льняную мануфактуру» (сокращенно «Тульма»). В 2001 году предприятие было реорганизовано в ООО «Льнокомбинат Тульма».

Алла Чижова