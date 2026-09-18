Концерты Канье Уэста в Петербурге пропали из расписания

Два концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге пропали из официального расписания его тура. На сайте Yeezy Tour сейчас указаны только выступления в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Финиксе. Ранее в графике значились два шоу в Петербурге 10 и 11 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее в графике значились два шоу в Петербурге 10 и 11 октября

Фото: tour.yeezy.com Ранее в графике значились два шоу в Петербурге 10 и 11 октября

Фото: tour.yeezy.com

Концерты в Петербурге анонсировало агентство Say Agency. 17 августа сама площадка сообщала о предстоящих выступлениях и начале продажи билетов. О приезде господина Уэста заявляли и в «Газпром Арене», однако спустя неделю, 24 августа, концертная площадка заявила, что не заключала договор на проведение мероприятий, поэтому шоу на стадионе не состоятся. В Say Agency после этого заявили, что концерт не отменен.

Ситуация осложнилась после обращений покупателей билетов. 3 сентября Роспотребнадзор вынес предостережение ООО «Сэй Эдженси». Одному из покупателей, приобретшему билет по акции, отказали в возврате денег со ссылкой на условия акции. По данным ведомства, информация об условиях продажи могла не соответствовать требованиям законодательства о защите прав потребителей. При этом в начале сентября Say Agency подтверждало проведение концертов. Теперь петербургские даты отсутствуют в актуальном расписании самого артиста.

Подробнее о проблемах с проведением концерта американского рэпера — в материале «Ъ Северо-Запад» «Синдром отмены».

Карина Дроздецкая