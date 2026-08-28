Синдром отмены

Два концерта американского рэпера Канье Уэста, официально носящего имя Йе, запланированные на 10 и 11 октября в Петербурге, все же могут состояться. Источники СМИ, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что запрета на проведение шоу нет. Организатор Say Agency подписал договор аренды стадиона со своей стороны и ждет подписи «Газпром Арены». Сама площадка, несколькими днями ранее заявившая об отсутствии договора, публично возобновление сотрудничества пока не подтверждала. Между тем, по данным «Ъ-Северо-Запад», после анонса концертов в Смольный поступило «очень много» жалоб. Их авторы считали недопустимым выступление артиста, восхвалявшего Адольфа Гитлера, в городе, пережившем блокаду. Пока организатор и стадион выясняют отношения, зрители пытаются вернуть билеты, в том числе оспаривая операции через банки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион «Газпром Арена»

Фото: Станислав Забурдаев / Коммерсантъ Стадион «Газпром Арена»

Фото: Станислав Забурдаев / Коммерсантъ

О том, что Йе даст первые публичные сольные концерты в России, Say Agency объявило 17 августа. Выступления были назначены на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Организаторы утверждали, что за первые сутки реализовали около 81 тыс. билетов, а за два дня — более 100 тыс. Первоначально анонс появился и на ресурсах самой «Газпром Арены». Стадион называл Йе «самым влиятельным музыкальным артистом современности» и отдельно подчеркивал, что публикация — «не шутка». Однако вечером 24 августа площадка сообщила, что не заключала договор аренды и потому концерты на стадионе пройти не могут. Позднее «Газпром Арена» повторила, что рекламная кампания и продажа билетов начались без необходимых документов.

В Say Agency заявили, что узнали о позиции стадиона одновременно со зрителями. По версии агентства, анонс и старт продаж были согласованы официальным письмом «Газпром Арены», а договор находился на финальной стадии. Организатор также сообщил, что контракт с самим Йе уже подписан, артисту выплачен аванс, а отменять или переносить выступления агентство не собирается.

28 августа гендиректор Say Agency Анна Субчева заявила РБК, что технические вопросы со стороны площадки решены. «С нашей стороны он подписан, ждем сегодня от площадки подписанного договора»,— сообщила она. Два собеседника издания, знакомые с обсуждением мероприятия, также утверждали, что концерты состоятся и запрета на них нет. По состоянию на вечер 28 августа выступления Йе, однако, отсутствовали в афише на официальном сайте «Газпром Арены».

Ранее один из источников «Фонтанки» утверждал, что стадиону поступил «звонок из Москвы» с требованием отказаться от концертов. Другой собеседник сообщал, что возможность приезда артиста неформально обсуждалась еще около полугода назад, но тогда проект якобы не получил поддержки. По неподтвержденным данным, гонорар музыканта может превышать 1,5 млрд рублей. Собеседники СМИ, связанные с «Газпром Ареной», отмечали, что организаторы не обращались за обязательными согласованиями массового мероприятия в профильные городские ведомства. В Say Agency, в свою очередь, говорили, что оформление таких документов относится к зоне ответственности площадки.

Публичное обсуждение концертов началось почти сразу после анонса. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина напомнила о высказываниях музыканта и написала, что главное — чтобы «поклонник Адольфа Гитлера» не появился в футболке со свастикой «в пережившем блокаду Ленинграде». После заявления стадиона она опубликовала новость о возможной отмене с подписью «Служу России!» Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин объявил, что готовит обращения в Минкультуры и «компетентные органы» с требованием отменить концерты и остановить продажу билетов. После отказа арены он назвал произошедшее «победой всего общества» и заявил: «Мы отменили этого рэпера американского». Депутат Госдумы Николай Новичков также предлагал отказаться от концертов, если артист публично не выразит поддержку России и СВО.

По словам источников «Ъ-Северо-Запад» в администрации Петербурга, Смольный действительно получил «очень много жалоб» на предстоящие выступления. В обращениях, в частности, говорилось, что концерт артиста, известного антисемитскими высказываниями, одобрением Гитлера и использованием нацистской символики, не должен проходить в городе, пережившем блокаду.

В комитете по культуре Петербурга ситуацию не комментируют. Вице-губернатор Борис Пиотровский также отказался обсуждать судьбу концертов. «Без комментариев. Это взаимоотношения коммерческих структур»,— ответил он на вопрос «Ъ-Северо-Запад» о том, следит ли Смольный за происходящим. Ранее господин Пиотровский говорил, что Петербург технически готов принять любую мировую звезду, но сомневался, сможет ли Йе собрать аудиторию на 100 тыс. человек.

Еще до публичного конфликта организатора и стадиона отношение россиян к выступлениям начал изучать ВЦИОМ. Участникам телефонного опроса задавали вопросы о том, знают ли они о приезде Йе, как относятся к его концерту и планируют ли его посетить. Респондентам напоминали об антисемитских заявлениях рэпера и его высказываниях в поддержку Гитлера, а также уточняли, расстроятся ли они в случае отмены шоу и как отнесутся к замене Йе другим исполнителем. Кто заказал исследование и каковы его результаты, публично не сообщалось.

Анонс быстро сказался и на туристическом рынке Петербурга. По данным сервиса «Туту», заказы железнодорожных билетов в город на 9–11 октября за сутки выросли в 41 раз, а количество поисковых запросов по авиабилетам и гостиницам — в 16 раз. Спрос на размещение на даты концертов оказался на 53% выше, чем годом ранее. По данным «Яндекс Путешествий», средняя стоимость забронированной гостиничной ночи достигла 9,29 тыс. рублей.

После заявления «Газпром Арены» часть покупателей потребовала вернуть деньги. Say Agency продолжило продажу билетов и настаивало на том, что выступления состоятся. Из-за этого стандартный механизм полного возврата средств при отмене мероприятия не был запущен. Покупатели нашли альтернативные способы возврата. Как сообщал «Ъ FM», некоторые из них оспаривали операцию непосредственно в банковском приложении — такую возможность, в частности, предоставляет Т-банк. Клиенты указывали, что получили недостаточно полную информацию об услуге и месте проведения мероприятия. Другие зрители направляли претензии организатору. Так удалось добиться возврата 176 тыс. рублей за один из самых дорогих билетов. При покупке на схеме была обозначена VIP-ложа стоимостью 160 тыс. рублей, однако, как утверждала покупательница, не было ясно указано, что речь идет только об одном месте внутри нее. Номер конкретного кресла также отсутствовал.

Канье Уэст остается одной из самых спорных фигур мировой поп-культуры. Начиная с 2022 года его сотрудничество с крупными брендами и концертными площадками неоднократно прекращалось после антисемитских заявлений, одобрительных слов в адрес Гитлера и использования нацистской символики. В январе 2026 года артист принес извинения и заявил, что не является нацистом или антисемитом, связав прежнее поведение с проблемами с психическим здоровьем.

Если петербургские шоу выдержат все обсуждения об отменах и все-таки состоятся, они станут первыми публичными сольными концертами Йе в России и одним из крупнейших приездов западного артиста в страну после 2022 года.

Подробнее о старте продажи билетов и карьере Канье Уэста — в материале «Ъ Северо-Запад» «Йе чем удивить».

Полина Пучкова