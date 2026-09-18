Росавиация сняла ограничения в ярославском и костромском аэропортах

Утром 18 сентября в ярославском и костромском аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, которые были введены ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Аэропорты закрыли в 23 часа 17 сентября. Тогда же в Костромской области был объявлен режим беспилотной опасности, не вводившийся в Ярославском регионе минувшей ночью. Ограничения не привели к отмене или переносу рейсов.

В ночь с 16 на 17 сентября оба региона подверглись атаке беспилотников. Ярославский НПЗ был поврежден.

Алла Чижова