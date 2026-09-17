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Атака БПЛА на Ярославль 17 сентября: главное

После налета 65 беспилотников начались возгорания на НПЗ

В ночь с 16 на 17 сентября Ярославская область подверглась атаке 65 беспилотников. В результате на нефтеперерабатывающем заводе возникли возгорания. Упавшие обломки выбили окна в многоквартирных домах и повредили автомобили. Никто не погиб и не пострадал, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сирены в регионе сработали одновременно с объявлением режима беспилотной опасности. Это произошло в 1:45 17 сентября. Незадолго до этого Росавиация закрыла аэропорт в Туношне, а после введения режима полицейские перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы — участок федеральной трассы М-8. Дорожные ограничения действовали до 6 утра.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что был отражен крупный налет: сбиты 65 беспилотников. Жертв и пострадавших нет, уточнил глава региона. Повреждения получил объект промышленной инфраструктуры.

«Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний»,— сообщил Михаил Евраев.

По данным губернатора, возгорания были оперативно потушены. Однако из-за обнаружения обломков беспилотников был вновь перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы. Кроме того, упавшие дроны выбили окна нескольких многоквартирных домов и повредили автомобили, дополнил Михаил Евраев.

Полностью ограничения в Ярославской области сняли к 10 часам 17 сентября: к этому времени были открыты аэропорт и выезд в сторону Москвы, а также отменен режим беспилотной опасности.

Всего минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны сбили над территориями России 641 украинский дрон. Беспилотники атаковали в том числе соседние с Ярославской областью регионы: Владимирскую, Московскую и Костромскую области. По сообщениям губернатора Костромского региона Сергея Ситникова, один беспилотник сбили над деревней Алеево Красносельского района. Никто не пострадал, граждан не эвакуировали, строения повреждений не получили.

Алла Чижова

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