Работу приостановил ярославский аэропорт

В ярославском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации 17 сентября в 23:41.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Введение ограничений объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов. Следом за ярославским аэропортом работу приостановила воздушная гавань в Костромской области.

Режим беспилотной опасности на настоящий момент в Ярославской области не вводился. В ночь на 17 сентября в регионе отразили атаку 65 беспилотников, был поврежден НПЗ.

UPD: беспилотная опасность объявлена в Костромской области в 23:52.

Алла Чижова