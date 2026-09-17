Ярославские школьники пообщались с экипажем МКС и космонавтом Иваном Вагнером

В Ярославле студенты и школьники пообщались с экипажем МКС посредством телемоста, а в ходе личной встречи задали вопросы космонавту Ивану Вагнеру. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Общение с космонавтами состоялось в школе №53 образовательного комплекса №32 имени В. В. Терешковой, в которой есть «Космические классы». Мероприятие организовано в рамках партнерства учебного заведения с госкорпорацией «Роскосмос». Как пояснил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, соглашение было подписано 1 сентября. С начала текущего учебного года программа расширена за счет модулей по космонавтике, ракетостроению и астрономии.

Из состава экипажа МКС со школьниками общались российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. После завершения эфира в школе состоялась личная встреча с летчиком-космонавтом Иваном Вагнером, который дважды работал на МКС, в том числе с рыбинским космонавтом Алексеем Овчининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Вагнер

Фото: Правительство Ярославской области Иван Вагнер

Фото: Правительство Ярославской области

«Школьникам такие встречи помогают выбрать профессию, студентам — определить направление дальнейшего обучения и задуматься о карьере в космической отрасли»,— отметил Михаил Евраев.

Он поблагодарил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову и вице-президента Благотворительного фонда В.В. Терешковой Елену Терешкову, а также Роскосмос за проведение такой встречи. По словам министра образования региона Ирины Лободы, студенты и школьники проявили живой интерес к деталям подготовки к полету, работе на МКС и проводимым экспериментам.

«Такие встречи помогают ребятам поверить в себя, поверить в то, что нет ничего невозможного. Конечно же, они мотивируют их на обучение и профессиональное развитие, путь к которому многие уже начали в «Космических» классах»,— добавила госпожа Лобода.

Мэр Ярославля Артем Молчанов указал на укрепление связи региона с космической отраслью и выразил уверенность в появлении новых специалистов в этой сфере.

«Уверен, что через несколько лет мы сможем гордиться новыми именами — именами ребят, которые уже сейчас влюблены в космические просторы и пока еще за партами школ и вузов начинают постижение их тайн на специализированных образовательных программах»,— прокомментировал мэр.

Алла Чижова