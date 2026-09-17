В Янино запустили большие автобусы до метро «Улица Дыбенко»

В Янино-1 Ленинградской области 17 сентября начали курсировать автобусы большого класса на новом маршруте №468 до станции метро «Улица Дыбенко». Об этом сообщили в комитете по транспорту Ленинградской области. Перевозки выполняет АО «Третий парк», интервал движения составляет от 20 до 30 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На маршрут вышли пять автобусов большого класса вместимостью до 100 пассажиров каждый

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти На маршрут вышли пять автобусов большого класса вместимостью до 100 пассажиров каждый

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти

На маршрут вышли пять автобусов большого класса вместимостью до 100 пассажиров каждый. Они работают вместе с автобусами среднего класса. Транспорт оборудован кондиционерами и современными валидаторами, а низкий пол позволяет пользоваться им пассажирам с детскими колясками и маломобильным гражданам.

Запуск маршрута состоялся по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В комитете отметили, что работу маршрута №468 будут постоянно анализировать и при необходимости корректировать параметры движения.

Для запуска автобусов большого класса в Янино также пришлось подготовить дорожную инфраструктуру. На улице Ясной спрямили участок дороги, а рядом с жилым комплексом «Расцветай в Янино» оборудовали остановки. Кроме того, расширили отстойно-разворотную площадку, чтобы автобусы могли заезжать на нее и разворачиваться.

Транспортная проблема Янино-1 сохраняется несколько лет на фоне активной застройки поселка. С 2012 года население Янино-1 выросло примерно в пять раз и достигло около 20 тыс. человек. Развитие дорожной сети и общественного транспорта за ростом поселка не поспевает. Подробнее о решении непростой транспортной ситуации в поселке — в материале «Янино вытаскивают из пробок».

Карина Дроздецкая