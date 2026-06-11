Янино вытаскивают из пробок

По данным комитета по строительству Ленобласти, по утвержденным проектам планировки территорий на ближайшие годы в Янино-1 запланировано появление более 1,5 млн кв. м жилья, из которых сегодня построено 900 тыс. кв. м. Но уже сейчас транспортная ситуация в поселке оставляет желать лучшего, рассказали на встрече с руководством дорожного и строительного блоков областного правительства жители поселка. Вице-губернатор региона по вопросам транспорта и развития ТЭК Денис Седов сообщил гражданам, что первоочередные решения по улучшению транспортной доступности активно застраиваемого населенного пункта возможно выполнить за лето.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Денис Седов заявил, что основные дорожные работы планируют реализовать за лето

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вице-губернатор Денис Седов заявил, что основные дорожные работы планируют реализовать за лето

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жители жалуются на переполненные автобусы на маршрутах № 533 и № 801А из Санкт-Петербурга в Янино-1. Вице-губернатор Денис Седов заявил, что основные дорожные работы планируется реализовать за лето. Для этого до конца следующей недели будет проработан план по улучшению исторически сложившейся дорожной сети, который представят на утверждение губернатору. В числе поручений — расширить дорогу на Цветном бульваре для разворота транспорта, спрямить участок на Ясной улице возле дома 4, а также организовать разворотное кольцо. Маршрут №801А оснастят автобусами большого класса, которые будут следовать до метро «Проспект Большевиков».

Одной из ключевых дорог в поселке является Голландская улица — она связывает новые кварталы с Колтушским шоссе, школами, детскими садами и остановками общественного транспорта. Расширение этой улицы уже изменило ежедневные маршруты жителей и дало поселку более устойчивый выезд, напомнили гражданам чиновники. Работы выполнялись в несколько этапов. На первом этапе в 2021 году был выполнен капитальный ремонт существующей дороги в две полосы протяженностью 1,2 км. Работы по второму этапу провели в прошлом году. Тогда улично-дорожную сеть Голландской улицы расширили до четырех полос. Стоимость работ по этапу составила около 510 млн рублей. Данный этап реконструкции был выполнен ГК «Ленстройтрест». Общий объем финансирования на выполнение нескольких этапов работ превысил 700 млн рублей.

Въезд на Голландскую улицу благоустроят к 1 сентября, заверил жителей вице-губернатор Ленобласти по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский, после реконструкции канализационной насосной станции. На объекте уже закопали последние емкости и приступили к переключению системы на локальные очистные сооружения. Председатель комитета по строительству Ленинградской области Егор Никитенко дал поручение просчитать стоимость объездной улицы, которая может стать третьим этапом реконструкции Голландской улицы.

Чиновники также осмотрели в Янино-1 ход строительства социальных объектов. Школу на 1100 мест на Благодатной улице (застройщик — группа «ПИК») откроют 1 сентября 2026 года, разрешение на ввод получено 27 марта. Детский сад на 240 мест в жилом квартале ГК «Расцветай» готов на 50%, сдача объекта запланирована в первом квартале 2027 года.

Ева Аджигитова, Александра Тен