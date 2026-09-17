Ярославский шинный завод возглавил Сергей Бабий

Руководителем Ярославского шинного завода (входит в холдинг «Кордиант») назначен Сергей Бабий. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бабий

Фото: Пресс-службе «Кордианта» Сергей Бабий

Фото: Пресс-службе «Кордианта»

«С 11 сентября 2026 года нашу ярославскую площадку возглавляет Сергей Бабий, обладающий глубокими знаниями и компетенциями в области повышения эффективности бизнеса. Его разносторонняя экспертиза и управленческий потенциал позволят повысить производственную эффективность и внедрить лучшие практики для нового этапа развития предприятия»,— прокомментировал гендиректор «Кордианта» Дмитрий Горбачев.

Руководивший более 10 заводом Валерий Николаев продолжит работу в холдинге. Его новая должность в сообщении пресс-службы не приводится.

Сергей Бабий работал в производственном секторе, включая металлургическую и горнорудную отрасли, а также в финансовой и банковской сферах. Более 28 лет занимал управленческие должности в таких компаниях, как АО «НЛМК-Урал», NLMK Belgium Holding, ООО «ХК ЮэСэМ Урбан Майнинг».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что гендиректор холдинга сменился в феврале 2026 года. До этого, с 2016 года, «Кордиантом» руководил Вадим Володин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Кордиант» зарегистрировано в Ярославле по адресу Советская, 81, общество является правопреемником АО «Ярославский шинный завод». Холдинг «Кордиант» включает в себя заводы в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске, а также собственный R&D-центр «Интайр». Общая производственная мощность холдинга — до 15 млн шин в год.

Алла Чижова