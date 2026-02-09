В шинном холдинге «Кордиант» сменился гендиректор

Генеральным директором холдинга «Кордиант», в состав которого входит Ярославский шинный завод, назначен Дмитрий Горбачев. Об этом сообщается на официальном сайте АО «Кордиант».

Господин Горбачев работает в новой должности с 8 февраля 2026 года. Вадим Володин, возглавлявший компанию с 2016 года, решил покинуть холдинг, чтобы заняться личными проектами. До назначения он занимал должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию и бизнес-системе.

Дмитрий Горбачев более 15 лет занимается проектами по повышению эффективности бизнеса в металлургии и машиностроении. Он работал в «Северстали» и «Силовых машинах», а в 2022–2023 годах был первым заместителем губернатора Вологодской области. В декабре 2024 года он присоединился к «Кордианту» в качестве заместителя генерального директора.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Кордиант» зарегистрировано в Ярославле по адресу Советская, 81, общество является правопреемником АО «Ярославский шинный завод». Холдинг «Кордиант» включает в себя заводы в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске, а также собственный R&D-центр «Интайр». Общая производственная мощность холдинга — до 15 млн шин в год.

Антон Голицын