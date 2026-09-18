Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «Пусть господствующие классы содрогнутся, представляя себе, как Человек-паук, с ролью которого только и ассоциируется Эндрю Гарфилд, будет экспроприировать экспроприаторов, используя неимоверно развившиеся за сотни лет технологии».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Уот это поворот».