Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 19–20 сентября
17 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых комедийный боевик «Курьер» про ветерана Афганистана на гражданке и российское фэнтези «Как Иван в сказку попал». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Курьер
- Режиссер: Скотт Во
- В ролях: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон, Родриго Санторо, Лейла Джордж, Кейт Бокс, Пета Сержант
- Жанр: боевик, комедия / Австралия, США, Великобритания / 97 мин.
- В прокате: с 17 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Милая деталь — но абсолютно ни к чему. За все время фильма у Хэнка не возникнет ни секундного искушения что-то выпить. Некогда, некогда: надо таранить лоб в лоб джипы плохих людей, проламывать телами супостатов стены, стрелять от бедра и лихорадочно искать колюще-режущие предметы, пригодные в рукопашной. И это несмотря на то что, вместе с зароком пить, Хэнк зарекся "бить людей". Убивать не зарекался».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Спасти рядовую печень».
Как Иван в сказку попал
- Режиссер: Алексей Нужный
- В ролях: Мирон Проворов, Мария Аронова, Илья Виногорский, Ирина Горбачёва, Санта Нужная, Пелагея
- Жанр: фэнтези, комедия / Россия / 110 мин.
- В прокате: с 17 сентября
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Современный мальчик Иван Добрынин не любит русские сказки и не верит в них. Однажды он случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Чтобы вернуться домой, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг».
Натиск
- Режиссер: Адам Вингард
- В ролях: Адриа Архона, Алекс Перейра, Дэн Стивенс, Эрик Верхейм, Реджинальд Велджонсон, Майкл Бин
- Жанр: боевик, фантастика / США / 92 мин.
- Слоган: «Совершенное оружие вышло из-под контроля»
- В прокате: с 17 сентября
Кинопрокатчик «Вольга»: «Когда военный эксперимент выходит из-под контроля, из сверхсекретной лаборатории вдали от цивилизации сбегает группа безжалостных суперсолдат — генетически модифицированных машин для убийств, уничтожающих всё живое на своём пути. Оставляя за собой кровавый след, они нападают на дом Селесты — и теперь ей придётся вспомнить все боевые навыки своего прошлого, чтобы защитить дочь».
Мой Север
- Режиссер: Юлия Крылова
- В ролях: Александр Константинов, Дарья Екамасова, Филипп Ершов, Елена Радевич, Сергей Цепов, Никита Никитин
- Жанр: драма, фэнтези / Россия / 106 мин.
- Слоган: «Здесь боги играют судьбами»
- В прокате: с 17 сентября
Кинопрокатчик «Студия Гармония»: «В тысячелетней схватке между саамским богом Мяндашем и богиней смерти Ябме сейчас на кону жизнь инженера Виктора. Он становится последней фигурой, способной изменить ход истории. Чтобы спасти дочь и остановить вечную тьму, он должен нарушить законы богов и доказать, что человек может выиграть у судьбы».
Пункт назначения. Рука смерти
- Режиссер: Алекс Ван
- В ролях: Вера Ень, Чарльз Ту, Чуан Чэн-Мэй, Чу Мэнсюань, Лунь Оуян, Боби Ли
- Жанр: ужасы / Тайвань / 112 мин.
- Слоган: «Основано на легенде о смертельном рукопожатии»
- В прокате: с 17 сентября
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Группа друзей узнает о ритуале с рукопожатием, с помощью которого можно исполнить любое желание. Решив проверить его реальность, ребята запускают смертельный механизм, который все более изощренными способами будет настигать всех по очереди. Им придется придумать хитрый план и проверить на прочность свою дружбу, чтобы обмануть смерть».
Восставший
- Режиссер: Пол Гринграсс
- В ролях: Эндрю Гарфилд, Джейми Белл, Стивен Диллэйн, Том Холландер, Космо Джарвис, Томасин Маккензи
- Жанр: боевик, драма, военный, история / Великобритания, Германия, США / 127 мин.
- Слоган: «Победи или умри»
- В прокате: с 10 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Пусть господствующие классы содрогнутся, представляя себе, как Человек-паук, с ролью которого только и ассоциируется Эндрю Гарфилд, будет экспроприировать экспроприаторов, используя неимоверно развившиеся за сотни лет технологии».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Уот это поворот».
Надежда
- Режиссер: На Хон Джин
- В ролях: Хван Джон Мин, Чо Ин Сон, Чон Хо Ен, Ым Мун Сок, Ли Сан Хи, Алисия Викандер
- Жанр: фантастика, боевик / Корея Южная / 156 мин.
- Слоган: «Человечеству брошен вызов»
- В прокате: с 10 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «в этой непрерывной, но довольно однообразной движухе даже можно накопать глубокие смыслы. Например, для страны, уже 70 с лишним лет живущей в ожидании возможного нападения, тема столкновения с Другим всегда актуальна и болезненна. Шпионская паранойя приводит к тому, что жители Надежды сначала стреляют, а потом думают. Никто не хочет остановиться и разобраться, а сразу переходит в нападение».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Надежда убивает последней».
Охота на императора
- Режиссер: Алексей Пиманов
- В ролях: Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Павел Крайнов
- Жанр: драма, приключения, история / Россия / 113 мин.
- В прокате: с 10 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «фильм проходит скорее по ведомству "Гусарской баллады", нежели "Войны и мира". Правда, до настоящего водевиля все-таки недотягивает: здесь, как ни обидно, нет песен и мало юмора, зато много патетики».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кремлевский взрыватель».
Соавторы
- Режиссер: Филипп Ларс
- В ролях: Егор Корешков, Давид Сократян, Аня Чиповская, Олжас Тогымбет, Владимир Майзингер, Семён Шомин
- Жанр: драма, комедия / Россия / 86 мин.
- В прокате: с 10 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «О чем это? О том, что творчество — преступление, "ворованный воздух"? Алдар ворует лопатники, Игорь — его жизнь? Вот если бы он издал роман под своим именем, это была бы драма, даже классовая: барчук обнес люмпена. Однако Алдар честно числится в соавторах, а причитающаяся Игорю часть премии уйдет на гонорар адвокату карманника. Ну да, ну да, даже милейший вор должен сидеть в тюрьме».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Коммунальное чтиво».
Хитрый койот
- Режиссер: Дэйв Грин
- В ролях: Уилл Форте, Лана Кондор, Джон Сина, Тони Белл, Марта Келли, Луис Гусман
- Жанр: мультфильм, комедия / США / 101 мин.
- Слоган: «Койот против АКМЕ»
- В прокате: с 10 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Эта мораль, как и вся история юридического противостояния со сбором улик, поиском свидетелей, речами адвокатов и перекрестными допросами, предназначена скорее взрослым. Для детей в фильме есть смешные погони, нарисованные взрывы и те самые падающие с неба рояли и наковальни. А антикапиталистический месседж они неизбежно поймут, когда вырастут».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мультяшный оскал капитализма».