Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 19–20 сентября

17 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых комедийный боевик «Курьер» про ветерана Афганистана на гражданке и российское фэнтези «Как Иван в сказку попал». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

Предыдущий слайд
Курьер
Как Иван в сказку попал
Натиск
Мой Север
Пункт назначения. Рука смерти
Восставший
Надежда
Охота на императора
Соавторы
Хитрый койот
Следующий слайд
Курьер (Runner, 2026)

Курьер

  • Режиссер: Скотт Во
  • В ролях: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон, Родриго Санторо, Лейла Джордж, Кейт Бокс, Пета Сержант
  • Жанр: боевик, комедия / Австралия, США, Великобритания / 97 мин.
  • В прокате: с 17 сентября

Кинокритик Михаил Трофименков: «Милая деталь — но абсолютно ни к чему. За все время фильма у Хэнка не возникнет ни секундного искушения что-то выпить. Некогда, некогда: надо таранить лоб в лоб джипы плохих людей, проламывать телами супостатов стены, стрелять от бедра и лихорадочно искать колюще-режущие предметы, пригодные в рукопашной. И это несмотря на то что, вместе с зароком пить, Хэнк зарекся "бить людей". Убивать не зарекался».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Спасти рядовую печень».

Как Иван в сказку попал (2026)

Как Иван в сказку попал

  • Режиссер: Алексей Нужный
  • В ролях: Мирон Проворов, Мария Аронова, Илья Виногорский, Ирина Горбачёва, Санта Нужная, Пелагея
  • Жанр: фэнтези, комедия / Россия / 110 мин.
  • В прокате: с 17 сентября

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Современный мальчик Иван Добрынин не любит русские сказки и не верит в них. Однажды он случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Чтобы вернуться домой, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг».

Натиск (Onslaught, 2026)

Натиск

  • Режиссер: Адам Вингард
  • В ролях: Адриа Архона, Алекс Перейра, Дэн Стивенс, Эрик Верхейм, Реджинальд Велджонсон, Майкл Бин
  • Жанр: боевик, фантастика / США / 92 мин.
  • Слоган: «Совершенное оружие вышло из-под контроля»
  • В прокате: с 17 сентября

Кинопрокатчик «Вольга»: «Когда военный эксперимент выходит из-под контроля, из сверхсекретной лаборатории вдали от цивилизации сбегает группа безжалостных суперсолдат — генетически модифицированных машин для убийств, уничтожающих всё живое на своём пути. Оставляя за собой кровавый след, они нападают на дом Селесты — и теперь ей придётся вспомнить все боевые навыки своего прошлого, чтобы защитить дочь».

Мой Север (2025)

Мой Север

  • Режиссер: Юлия Крылова
  • В ролях: Александр Константинов, Дарья Екамасова, Филипп Ершов, Елена Радевич, Сергей Цепов, Никита Никитин
  • Жанр: драма, фэнтези / Россия / 106 мин.
  • Слоган: «Здесь боги играют судьбами»
  • В прокате: с 17 сентября

Кинопрокатчик «Студия Гармония»: «В тысячелетней схватке между саамским богом Мяндашем и богиней смерти Ябме сейчас на кону жизнь инженера Виктора. Он становится последней фигурой, способной изменить ход истории. Чтобы спасти дочь и остановить вечную тьму, он должен нарушить законы богов и доказать, что человек может выиграть у судьбы».

Пункт назначения. Рука смерти (Si wang zhi wo: gui qian shou, 2026)

Пункт назначения. Рука смерти

  • Режиссер: Алекс Ван
  • В ролях: Вера Ень, Чарльз Ту, Чуан Чэн-Мэй, Чу Мэнсюань, Лунь Оуян, Боби Ли
  • Жанр: ужасы / Тайвань / 112 мин.
  • Слоган: «Основано на легенде о смертельном рукопожатии»
  • В прокате: с 17 сентября

Кинопрокатчик «Экспонента»: «Группа друзей узнает о ритуале с рукопожатием, с помощью которого можно исполнить любое желание. Решив проверить его реальность, ребята запускают смертельный механизм, который все более изощренными способами будет настигать всех по очереди. Им придется придумать хитрый план и проверить на прочность свою дружбу, чтобы обмануть смерть».

Восставший (The Uprising, 2026)

Восставший

  • Режиссер: Пол Гринграсс
  • В ролях: Эндрю Гарфилд, Джейми Белл, Стивен Диллэйн, Том Холландер, Космо Джарвис, Томасин Маккензи
  • Жанр: боевик, драма, военный, история / Великобритания, Германия, США / 127 мин.
  • Слоган: «Победи или умри»
  • В прокате: с 10 сентября

Кинокритик Михаил Трофименков: «Пусть господствующие классы содрогнутся, представляя себе, как Человек-паук, с ролью которого только и ассоциируется Эндрю Гарфилд, будет экспроприировать экспроприаторов, используя неимоверно развившиеся за сотни лет технологии».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Уот это поворот».

Надежда (Hopeu, 2026)

Надежда

  • Режиссер: На Хон Джин
  • В ролях: Хван Джон Мин, Чо Ин Сон, Чон Хо Ен, Ым Мун Сок, Ли Сан Хи, Алисия Викандер
  • Жанр: фантастика, боевик / Корея Южная / 156 мин.
  • Слоган: «Человечеству брошен вызов»
  • В прокате: с 10 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «в этой непрерывной, но довольно однообразной движухе даже можно накопать глубокие смыслы. Например, для страны, уже 70 с лишним лет живущей в ожидании возможного нападения, тема столкновения с Другим всегда актуальна и болезненна. Шпионская паранойя приводит к тому, что жители Надежды сначала стреляют, а потом думают. Никто не хочет остановиться и разобраться, а сразу переходит в нападение».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Надежда убивает последней».

Охота на императора (2026)

Охота на императора

  • Режиссер: Алексей Пиманов
  • В ролях: Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Павел Крайнов
  • Жанр: драма, приключения, история / Россия / 113 мин.
  • В прокате: с 10 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «фильм проходит скорее по ведомству "Гусарской баллады", нежели "Войны и мира". Правда, до настоящего водевиля все-таки недотягивает: здесь, как ни обидно, нет песен и мало юмора, зато много патетики».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кремлевский взрыватель».

Соавторы (2026)

Соавторы

  • Режиссер: Филипп Ларс
  • В ролях: Егор Корешков, Давид Сократян, Аня Чиповская, Олжас Тогымбет, Владимир Майзингер, Семён Шомин
  • Жанр: драма, комедия / Россия / 86 мин.
  • В прокате: с 10 сентября

Кинокритик Михаил Трофименков: «О чем это? О том, что творчество — преступление, "ворованный воздух"? Алдар ворует лопатники, Игорь — его жизнь? Вот если бы он издал роман под своим именем, это была бы драма, даже классовая: барчук обнес люмпена. Однако Алдар честно числится в соавторах, а причитающаяся Игорю часть премии уйдет на гонорар адвокату карманника. Ну да, ну да, даже милейший вор должен сидеть в тюрьме».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Коммунальное чтиво».

Хитрый койот (Coyote vs. Acme, 2026)

Хитрый койот

  • Режиссер: Дэйв Грин
  • В ролях: Уилл Форте, Лана Кондор, Джон Сина, Тони Белл, Марта Келли, Луис Гусман
  • Жанр: мультфильм, комедия / США / 101 мин.
  • Слоган: «Койот против АКМЕ»
  • В прокате: с 10 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Эта мораль, как и вся история юридического противостояния со сбором улик, поиском свидетелей, речами адвокатов и перекрестными допросами, предназначена скорее взрослым. Для детей в фильме есть смешные погони, нарисованные взрывы и те самые падающие с неба рояли и наковальни. А антикапиталистический месседж они неизбежно поймут, когда вырастут».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мультяшный оскал капитализма».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд