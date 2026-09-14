Мультяшный оскал капитализма

В прокат вышел анимационно-игровой фильм «Хитрый койот» (Coyote vs. ACME) Дейва Грина. Это судебное драмеди, судьба героев которого неожиданно совпала с приключениями самой картины в голливудском «производственном аду», и, по мнению Юлии Шагельман, взрослые его оценят больше, чем дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Хитрый койот»

Фото: Warner Bros. «Хитрый койот»

Фото: Warner Bros.

При просмотре «Хитрого койота» в первую очередь вспоминается четырежды оскароносный фильм Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера» (1988): и там и там нарисованные персонажи действуют наравне с живыми актерами. И там и там сюжет совершенно не детский: если создатели «Кролика» обыгрывали тропы классического нуара, то «Койот» следует другой почтенной американской кинотрадиции — судебной драмы.

Основная тема фильма — борьба маленького человека и маленького койота из мультипликационной франшизы Looney Tunes с системой, как, скажем, в «Вердикте» Сидни Люмета (1982), «Силквуде» Майка Николса (1983), «Своем человеке» Майкла Манна (1999) или «Эрин Брокович» Стивена Содерберга (2000). Ближе к финалу, когда герои «Койота» добираются до слушаний в Конгрессе, вспоминается даже такая классика, как «Мистер Смит едет в Вашингтон» Фрэнка Капры (1939).

Как положено судебной драме, фильм основан на статье из журнала «Нью-Йоркер» — шуточном тексте писателя-юмориста Иэна Фрейзера о том, как мультяшный койот решил засудить корпорацию, поставляющую некачественные товары.

Уайл И. Койот появился на свет в 1949 году, и с тех пор основным его занятием является погоня за Дорожным Бегуном — птицей, которая от него стремительно убегает. Чтобы его догнать, Койот изобретает сложные технические приспособления, но каждый раз сам оказывается их жертвой, падая с высоты, подрываясь на собственных бомбах и получая наковальней по голове.

В фильме Дейва Грина инвентарь для изобретений Койота производит корпорация АКМЕ — Акционерная компания многочисленной ерунды, которая делает все, от хлопьев для завтрака до нарисованных роялей, падающих на головы мультяшкам. Койот, как истинный американец, решает подать на АКМЕ в суд, для чего обращается к адвокату-неудачнику Кевину Эйвери (Уилл Форте), который специализируется на копеечных исках мультяшных персонажей. АКМЕ и глава их юридического отдела Бадди Крейн (Джон Сина) маленькой конторе Эйвери явно не по плечу, но и он, и его сотрудники преодолевают себя и начинают войну с корпоративным гигантом.

Почти такая же история случилась с «Хитрым койотом» в жизни. Фильм был снят под эгидой компании Warner Bros. Pictures и должен был выйти в прокат еще в 2023 году.

У фильма прошли успешные тестовые просмотры, однако студия решила положить картину на полку, а расходы на ее производство списать в счет налогов, то есть поступила как настоящая злобная корпорация.

Спустя три года независимая компания Ketchup Entertainment вырвала «Хитрого койота» из лап жадных капиталистов, заплатив за права $50 млн, и выпустила его в прокат. «Уорнерам» авторы отомстили: когда в начале фильма на экране появляется логотип корпорации, к нему идет сноска — «дочерняя компания корпорации АКМЕ».

Таким образом, жизнь сымитировала искусство: упорные и талантливые победили богатых и влиятельных. Насколько на самом деле талантлив Койот, искренне считающий себя гением, вопрос спорный. Но упорства ему не занимать, и в этом он становится примером для своего адвоката, совсем было опустившего руки, но внезапно осознавшего, что процесс иногда бывает важнее результата.

Эта мораль, как и вся история юридического противостояния со сбором улик, поиском свидетелей, речами адвокатов и перекрестными допросами, предназначена скорее взрослым (американские зрители, кроме того, могут вспомнить детство с мультиками «Looney Tunes» в ламповых телевизорах). Для детей в фильме есть смешные погони, нарисованные взрывы и те самые падающие с неба рояли и наковальни. А антикапиталистический месседж они неизбежно поймут, когда вырастут.