Уот это поворот

На экранах — историческая драма Пола Гринграсса «Восставший» (The Uprising), посвященный мощнейшему крестьянскому восстанию под предводительством Уота Тайлера в 1381 году. Михаил Трофименков порадовался возвращению соцреализма на мировую киноарену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будущий Человек-паук (Эндрю Гарфилд) учился классовой борьбе еще в XIV веке

Фото: Парадиз Будущий Человек-паук (Эндрю Гарфилд) учился классовой борьбе еще в XIV веке

Фото: Парадиз

Половина населения Англии вымерла от чумы, армия затянута в зарубежные авантюры, от Столетней войны с Францией до противостояния злым шотландцам. Короче говоря, казна пуста.

И вот собираются на верховный совет лорды, управляющие страной при 14-летнем Ричарде II. Может, купцов лондонских потрясти? Не, низя, они же будут претендовать на места в нашем совете. Ну, тогда церковь оприходуем: у нее же такие земельные наделы. Что вы, церковь — опора государства, потрошить ее — дело богопротивное.

И решили: пусть простой люд заплатит. Повышение, условно говоря, тарифов ЖКХ взвалили на и так на ладан дышащий народ. Устроили раскулачивание с выгребанием последнего зерна из закромов и залезанием под юбку отроковицам.

Учебник политэкономики давно не читали? Фильмы про Стеньку Разина и Пугачева давно не пересматривали? Слово «соцреализм» еще не забыли? Примите, распишитесь.

А собственно говоря, в какой еще стилистике снимать кино про то, как люди с топей Кента и Эссекса, верящие в доброго царя и ненавидящие плохих бояр, одним прекрасным майским утром порешили сборщиков налогов. И дошли-таки до столицы, само местоположение которой представляли с трудом: где-то там, на востоке. Ну и перебили их всех, конечно.

Пол Гринграсс — очень скучный режиссер, даже когда экранизирует зубодробительную прозу Роберта Ладлэма о Борне. Его конек — экранные реконструкции знаменитых трагедий современной истории. От расстрела мирной демонстрации в североирландском Дерри в 1972 году («Кровавое воскресенье», 2002) и событий 11 сентября 2001 года («Потерянный рейс», 2006) до злодейств норвежского упыря Брейвика («22 июля», 2018). Теперь он вырвался на просторы большой истории, и получилось это у него не лучше и не хуже, чем у мастеров британского исторического кино былых времен.

Кони сытые бьют копытами, униженные и оскорбленные размахивают косами и серпами, но преклоняют колени перед Его Величеством (Вуди Норман) — румяной злобной куклой. Королевские лучники бьют в цель, Кентерберийский собор эпически разгромлен, но не разграблен (повстанцы жгут ценности, а не присваивают), Тауэр в осаде.

Грамотно разложены по голосам и руководители восстания. Строгий солдат Уот Тайлер (Космо Джарвис), которому надоело класть своих лучников в бессмысленных боях во Франции. Идеолог-священник Джон Болл (Джейми Белл), автор великого слогана восстания: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был над ними господин?».

И наконец, главный герой фильма, «восставший», пахарь по имени Пахарь (Эндрю Гарфилд), потерявший жену и детей в эпидемию моровой язвы.

Это по-нашему, по-советски поместить в центр повествования не условного Ленина XIV века, а простого землероба, причастившегося великой правде классовой борьбы.

Пусть господствующие классы содрогнутся, представляя себе, как Человек-паук, с ролью которого только и ассоциируется Эндрю Гарфилд, будет экспроприировать экспроприаторов, используя неимоверно развившиеся за сотни лет технологии. Впрочем, барбершопы и в средневековой Англии стояли на высоте. За все время экранного действия ни один волосок в бородках революционеров не шелохнулся.

За феминизм в фильме отвечает востроглазая и короткостриженая Элис (Томасин Маккензи), бросающая Пахарю зазывные взгляды. Само собой, ее в детстве изнасиловал пьяный монах: интересно, люди Средневековья знали, что такое «травма»?

На диво, нашла отражение в фильме и антиколониальная повестка. Вроде бы в те времена у Англии колоний и в помине не было. Но откуда-то взялся благородный писец (Скай Ян), ценой жизни предупреждающий мятежников о том, что их всех убьют.

Предупреждению не внемли. Выжившие во главе с Пахарем уйдут в леса, заложив основу ОПГ Робин Гуда. Так что вполне можно ожидать «Восставшего-2».

Михаил Трофименков