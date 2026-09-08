Кремлевский взрыватель

В прокат выходит костюмный фильм «Охота на императора» — последняя режиссерская работа Алексея Пиманова (1962–2026). Вдохновленная событиями Отечественной войны 1812 года, картина довольно далеко отходит от исторической правды, но и качественного развлечения в духе приключенческих романов зрителям, к сожалению Юлии Шагельман, не предлагает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маша (Милана Бру) сначала ненавидит Наполеона (Иван Шибанов, справа), а потом его жалеет

Фото: Пиманов и партнеры Маша (Милана Бру) сначала ненавидит Наполеона (Иван Шибанов, справа), а потом его жалеет

Фото: Пиманов и партнеры

В первые же минуты «Охоты на императора» с экрана звучат слова «легенда» и «своя версия событий» — по идее, это должно сразу снять все претензии к исторической достоверности. А когда один монах Чудова монастыря сообщает двум другим, что «с мокрыми задницами святыми не становятся», становится окончательно ясно, что фильм проходит скорее по ведомству «Гусарской баллады», нежели «Войны и мира». Правда, до настоящего водевиля все-таки недотягивает: здесь, как ни обидно, нет песен и мало юмора, зато много патетики.

Легенда следующая: якобы несколько монахов не покинули монастырь, когда в Москву вошел Наполеон (Иван Шибанов) со своей Великой армией, и именно они помешали супостату уничтожить Кремль при отступлении. В фильме монахи о запланированном французами злодейском подрыве поначалу и не знают, зато сами собираются убить антихриста-Бонапарта. Но тут у них есть конкуренты: безымянный снайпер, проникший в Кремль под видом юродивого, и молодая дворянка Маша (Милана Бру), которая хочет отомстить за погибшего под Смоленском брата.

Маша — девушка боевая, не зря же она родня самому Суворову. Она умеет стрелять, метать ножи, а еще собирать лечебные травы и настаивать на них чудодейственный бальзам, помогающий от всего — от огнестрельных ранений до рака желудка, которым страдает французский император.

Если верить официальному пресс-релизу фильма, в массовых сценах участвовали до 200 человек массовки, а также несколько десятков лошадей. Увы, на экране этого не заметно — в Москву вступают примерно с десяток офицеров на конях и от силы пара взводов пеших гренадер.

Последним приходится быть этакими Фигаро, которые должны поспевать и город грабить, и диверсантов расстреливать, и на концерте, организованном для его величества, присутствовать, и кресты с кремлевских соборов стаскивать.

Такой же Фигаро — генерал Мишель Клеман (Станислав Бондаренко), в одиночку представляющий все французское командование. Он дважды спасает Наполеона от покушения, посещает вместе с ним московский трактир, помогает, когда после трактира тому становится нехорошо, а в эпилоге рвется отправиться с низложенным Бонапартом на Святую Елену. А также влюбляется в Машу и знакомит ее с последними достижениями европейской культуры, показывая ей гравюры… Дюрера. Маша Дюрера видит впервые и реагирует на него совершенно обывательски: мол, это у вас там меланхолия, а у нас по-простому — хандра! На этом месте становится прямо обидно за русских дворян, за императорские и аристократические художественные коллекции, а заодно и за всю нашу послепетровскую культуру.

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Мишель, кстати, русского происхождения, о котором рассказывает так: «Мой далекий предок был русским, Василий III запер его в башне Кремля и заморил голодом» (невольно вспоминается анекдот: «А меня, внучек, расстреляли»). Он прекрасно говорит по-русски, знает даже такие неведомые в XIX веке выражения, как «Вы в порядке?», и знаком с концепцией Прощеного воскресенья.

Как ни странно, Наполеон в фильме не такой уж отрицательный. Да, вторгнуться в Россию было хуже, чем преступление, это ошибка («Что вам не сиделось в своей этой прекрасной Франции?» — восклицает Маша).

Но в целом он полководец не вредный, а местами даже благородный и рефлексирующий над своим нехорошим поведением. Главный же злодей в картине — полковник Садок (Павел Крайнов), поляк, служащий во французской армии, но шпионящий на Англию, которая, как ей положено последние 250 лет, гадит и препятствует миру между Францией и Россией. Кроме того, Садок то и дело порывается снасильничать Машу, расстрелять монахов и подраться на саблях с Клеманом, который всем этим порывам препятствует.

Пойти по пути Квентина Тарантино авторы «Охоты…» не решились, поэтому Наполеон у них остается в живых. Кремль все-таки частично взрывается — это красиво нарисовано нейросетью, но под конец все войны заканчиваются, а их участники (кроме англичан) друг друга прощают. Маша даже привозит отправляющемуся в ссылку Наполеону свой бальзам. «А для души у вас ничего нет?» — грустно спрашивает присмиревшее корсиканское чудовище. «Для души ничего»,— отвечает Маша. Вот и зрителям, выходит, нечем полечиться после просмотра фильма.