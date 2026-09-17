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Ярославский санаторий «Ясные зори» возглавила экс-руководитель медцентров

Директором муниципального санатория «Ясные зори» под Ярославлем стала Юлия Иванец. Согласно данным сервиса «Руспрофайл», она возглавляет учреждение с 9 сентября.

Юлия Иванец

Юлия Иванец

Фото: МУЗ «Санаторий «Ясные Зори»

Юлия Иванец

Фото: МУЗ «Санаторий «Ясные Зори»

В учреждении рассказали, что госпожа Иванец по образованию врач, имеет большой управленческий опыт, в том числе руководила медицинскими центрами. Новый руководитель отметила, что в последние годы санаторий развивался «семимильными шагами».

«Наша задача — не сбавить темпы, продолжить двигаться вперед. Мы сохраним все традиции, которые были созданы за эти годы. У нас много планов. Я уверена, что с командой мы их обязательно реализуем»,— рассказала Юлия Иванец в интервью, которое опубликовало учреждение в своих соцсетях.

Директор сообщила, что до Нового года планируется отремонтировать процедурные кабинеты и ванные залы. Также в задачах — обновление напольного покрытия и завершение реконструкции очистных сооружений. В июле 2026 года стало известно о планах строительства в «Ясных зорях» бассейна с хаммамом.

«Проект финансово очень затратный и непростой, но мы над ним обязательно будем работать. Пока мы должны предложить альтернативу для гостей. Я задумываюсь о реконструкции русской бани, которая у нас находится на реке Туношонка. Она станет жемчужиной нашего санатория»,— сообщила госпожа Иванец.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с октября 2024 года до сентября 2026 года санаторий возглавляла Ольга Карулина. Под ее руководством учреждению удалось погасить задолженность в размере 20 млн руб., а помещения санатория стали ремонтировать. Свое решение об уходе госпожа Карулина назвала взвешенным. Она отметила, что выполнила поставленную перед ней как руководителем задачу.

Алла Чижова

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