Руководитель санатория «Ясные зори» объявила об уходе
Руководитель муниципального санатория Ярославля «Ясные зори» Ольга Карулина объявила об уходе с поста. Она сообщила об этом на своей странице во ВКонтакте. Госпожа Карулина отметила, что за время ее работы учреждение удалось вывести из кризиса.
Фото: страница Ольги Карулиной в ВК
«Мое решение оставить пост директора учреждения взвешенное. Я выполнила поставленную задачу: качественная работа учреждения восстановлена, все долги закрыты, по итогам 2025 года и первого полугодия 2026 года цифры показывают доходность учреждения, процессы выстроены, команда работает, материально-техническая база существенно обновлена»,— написала Ольга Карулина.
Ольга Карулина, ранее известная как создатель «Музея здоровья» в Ярославле, возглавила муниципальное учреждение здравоохранения «Ясные зори» в октябре 2024 года в качестве исполняющей обязанности директора. На тот момент санаторий имел задолженность около 20 млн руб. Перед новым руководителем была поставлена задача вывести учреждение из кризиса. В феврале 2026 года Карулина сообщила о полном погашении долгов. В 2025 году в санатории также провели ремонт примерно на 10 млн руб.
В июле 2026 года стало известно о планах строительства в «Ясных зорях» бассейна с хаммамом. Кто возглавит санаторий после ухода Ольги Карулиной, не сообщается. В базе «СПАРК-Интерфакс» она пока указывается в качестве и. о. директора учреждения.