Руководитель санатория «Ясные зори» объявила об уходе

Руководитель муниципального санатория Ярославля «Ясные зори» Ольга Карулина объявила об уходе с поста. Она сообщила об этом на своей странице во ВКонтакте. Госпожа Карулина отметила, что за время ее работы учреждение удалось вывести из кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Ольги Карулиной в ВК Фото: страница Ольги Карулиной в ВК

«Мое решение оставить пост директора учреждения взвешенное. Я выполнила поставленную задачу: качественная работа учреждения восстановлена, все долги закрыты, по итогам 2025 года и первого полугодия 2026 года цифры показывают доходность учреждения, процессы выстроены, команда работает, материально-техническая база существенно обновлена»,— написала Ольга Карулина.

Ольга Карулина, ранее известная как создатель «Музея здоровья» в Ярославле, возглавила муниципальное учреждение здравоохранения «Ясные зори» в октябре 2024 года в качестве исполняющей обязанности директора. На тот момент санаторий имел задолженность около 20 млн руб. Перед новым руководителем была поставлена задача вывести учреждение из кризиса. В феврале 2026 года Карулина сообщила о полном погашении долгов. В 2025 году в санатории также провели ремонт примерно на 10 млн руб.

В июле 2026 года стало известно о планах строительства в «Ясных зорях» бассейна с хаммамом. Кто возглавит санаторий после ухода Ольги Карулиной, не сообщается. В базе «СПАРК-Интерфакс» она пока указывается в качестве и. о. директора учреждения.

Антон Голицын