Производитель прокомментировал выявление вируса Ауески в вакцине «Мультикан-8»

Производитель вакцины «Мультикан-8» ООО «Ветбиохим» сообщил, что в архивных образцах препарата не было обнаружено вируса Ауески, известного как псевдобешенство. Комментарий компания разместила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Накануне Россельхознадзор сообщил, что в отобранных в Ярославской области образцах 20-й серии вакцины нашли живой вирус болезни Ауески. Ведомство подтвердило причинно-следственную связь между массовыми смертельными случаями среди собак и их иммунизацией вакциной. Производитель сообщил, что получил решение Россельхознадзора о выявлении вируса.

«Для компании это серьезный вызов. Уже с 18 августа мы самостоятельно проводим работу по изъятию серии и сейчас ведем процесс уничтожения вакцины. Кроме того, мы забираем на исследование контрольные пробы с каждой возвращенной партии. Стоит отметить, что в архивных образцах и тех образцах, что мы сдали на исследование вируса Ауески не обнаружено»,— прокомментировали в «Ветбиохиме».

В компании добавили, что вся вакцина серии «Мультикан» снята с производства до выяснения причин, по которым вирус попал в препарат. Кроме того, продолжается проверка прокуратуры, сообщал ранее Россельхознадзор.

«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. В августе начали распространяться сообщения о гибели питомцев после вакцинации этим препаратом. Об этом заявляли владельцы животных в Ярославле, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме и других городах.

Алла Чижова